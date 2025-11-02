お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さん（49）が1日、文化庁のイベント『LinkArchiScape―建築ツーリズムをつなぐ』に参加。トークイベント『第1部「アンガールズ田中さんと知る、建築祭の楽しみ方」』に登場し、建築物のひかれるポイントや見学のこだわりを紹介しました。

■行く前に建築物の“見どころ”を調べる 「見落としたくない」

広島大学工学部で建築を専攻、現在も建築物が大好きという田中さん。建築物を見る時にひかれるポイントについて「外観とかはめちゃくちゃ丁寧に見るんですけど、入った時のドアノブとか、手すりとか、ああいう物は結構身近に見られるじゃないですか。近いし。そこにデザインがされているものは写真も撮るし、自分が手を添えてみたりとか」と細部まで楽しんでいることを明かしました。

続けて「将来自邸を建てる時に、“こういう手すりだったら入れてもいいかな”とか。どうしても外観はマネできないぞっていう建築物多いじゃないですか。でも、こういうピンポイントの部分だったら家に落とし込めるなって、そういう見方も結構しますよ」と話しました。

建築物の注目ポイントを“見落としたくない”との理由から、事前に十分調べて行くといい、「ふらっと行って見るのもいいんですけど、見どころは必ずネットに誰かがあげてるんで、建築好きが。色んな楽しみ方はあると思うんですけど、僕はそのぐらいの準備して、行って、あとは自分がグッときた部分を見るっていう感じですね」と語りました。

■休みの日は建築物を見て、カフェでランチ

休みの日にはよく建築物を見に行くそうで「東京都内のパッと行けるところが多いですけど、ふらっと行って。だいたい建築物に併設されているカフェとかあるんですよ。ランチとか、お茶飲んだり、そこでゆっくりして帰ってくるっていうのが、かっこいいじゃないですか。その休みの使い方もすごく満足いってるんですよ。“建築物見て今日一日終わったな、いい一日だったな”みたいな」と満喫している様子。

しかし、周囲の理解がなかなか得られないようで「有吉さんに言ったら“うそつけ”って言うんですよ。疑われるぐらい不思議な行動らしくて」と嘆きました。

また、「僕は建築物を見に行く時は絶対オシャレして行くんですよ。写真を撮りたいから。帰ってきてその建築物と自分の写真を見て、“ん〜いいねぇ”と思いたいから。自分もそこにいておかしくない感じにして行く。前日から服も決めますから。“この建築物とこのジャケットだな”みたいな、そういう楽しみ方もありますね」と、自身のこだわりを明かしました。