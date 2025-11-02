第172回天皇賞（秋）で3歳馬のマスカレードボールがG1初制覇を決めた11月2日、『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）第4話が放送された。

有馬記念での戴冠を目指す山王耕造（佐藤浩市）と栗須栄治（妻夫木聡）の“ロイヤルファミリー”が野崎牧場から新馬のロイヤルホープを迎え入れたのが第3話。第4話では、ロイヤルホープに騎乗するジョッキー探しが焦点になった。

2013年、若馬のロイヤルホープは、野崎牧場で1年間体を作り上げてブレーキングへ。鞍やハミを装着し、人を乗せるための訓練がブレーキングで、馴致とも言う。日高産のホープは言うことを聞かない“荒れ馬”で、騎手選びは難航していた。めぼしいジョッキーは当たり尽くし、広中（安藤政信）のリストに残っていたのが佐木隆二郎（高杉真宙）。だが、佐木はいわくつきの人物だった。

第4話は、人を見極める眼力が問われていた。「馬のことはわからない。だから人間の信頼に賭ける」と耕造は言う。では、人間の真贋は何をもって判断するのか。耕造の信念を自身の信条とする栗須だが、当初は苦肉の策として佐木に依頼したふしもあった。しかし栗須は佐木の騎乗にこだわり、佐木も栗須の熱意に動かされた。なぜ栗須は佐木を信じようと思ったのだろう？

興味深い対比が第4話では描かれていた。JRAに所属する中央競馬のジョッキーは約150名。競馬学校を卒業し、試験に受からなければ騎手免許は与えられない。地方競馬は免許の種類が異なるため、地方所属の騎手が中央競馬で騎乗することはできず、転籍した例は数えるほどしかない。「同じジョッキーでも住む世界が異なっている」のが現実だ。佐木は地方競馬にプライドをもっており、広中が言うように「地方には地方の意地がある」。

もうひとつは、今作のテーマに関わるものだ。佐木の因縁の相手でライバルとして立ちはだかるのが、二世ジョッキーの松井（大西利空）である。地方の厩舎出身と競馬界のプリンス、個性的な荒れ馬と大規模ファームが送り出した血統の良い優良馬。対照的な両者は、実力は血筋を上回るかという命題を提示する。血はDNAであり、持って生まれた資質を象徴している。

「なにが違うんですか。どこで生まれたって同じ人だし、馬は同じ馬ですよ」

ため息をつく佐木に栗須が話したのがホープの来歴だった。実力はある。ただ、誰も信じようとしなかった。人も同じかもしれない。「どこで生まれたかは関係ない。良いものは良いんです」。実力で見極める栗須は、冷静に数字を追う税理士の思考も影響していると思われる。その上で人間を見ている。栗須は佐木と直接会い、暴行事件の真偽を確かめた。自ら足を運び、自分の目で確認したことが重要だ。

もちろん、そこには話題づくりの計算もあって、ビジネスなので当然ではある。どん底を経験した栗須は血筋に惑わされなかったし、世評を鵜呑みにしなかった。そうした全てが作用し、栗須は佐木を信用したと考える。補足しておくと、佐木本人は血筋や生まれた場所を否定していない。自分を受け入れてくれた地元に恩義を感じてすらいる。その上で自らの足で立ち、実力で勝負することを選んだ。

ロイヤルホープのデビュー戦となるレースは、騎手の視点をライブカメラでとらえており、回を追うごとに進化するレース映像を体感させるものだった。馬と呼吸を合わせて疾駆する高杉真宙の表情に引き込まれた。「スピードだけでは測れない闘争心と勝負強さ」は佐木とホープに共通しており、両者は出会うべくして出会ったといえる。ゲートで出遅れながら追い上げて優勝したロイヤルホープの走りは、府中の直線でライバルたちを差し切ったマスカレードボールを思わせるものだった。

耕造が栗須という右腕を得て（第1話）、調教師を招いて競馬事業部を存続させ（第2話）、夢を託す若馬を“希望”と名づけた（第3話）。第4話では“人馬一体”の手綱を握る騎手が加わった。ドラマの舞台設定が整ったいま、夢の実現へ何が最後のピースになるだろうか。耕造の隠し子疑惑の帰趨や、栗須が病院ですれ違った中条耕一（目黒蓮）が物語の中心に躍り出るか注目だ。

