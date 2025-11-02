男子プロゴルフトーナメント「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント」（6〜9日、三木ゴルフ倶楽部」に出場する堀川未来夢プロ（32）、中西直人プロ（37）が予選ラウンドで自身のプレーの“実況中継”にチャレンジすることになった。

同大会を主催するカンテレを今年4月に卒業し、現在フリーの坂元龍斗アナウンサー（40）が自身のYouTubeチャンネル「シングルになりたいアナウンサーの休日ゴルフ」で配信する。

坂元アナは21年6月に同チャンネルを開設。スイング理論やラウンドレッスンを配信して、登録者数は26・2万人。90本近い動画で人気を博している。フリーになってから堀川プロとお互いのチェンネルでコラボして交流が深まった。

プロ野球のオールスター戦や、メジャーの試合中に選手がマイクを着けて臨場感たっぷりに現場から生中継する模様から坂元アナはヒントを得て、今回のプランを企画した。6、7日の予選で堀川プロ、中西プロのぞれぞれ前半9ホールにスポットを当てる。

スタート前の練習グリーンでの様子や、キャディとの会話、ティーグラウンドで第1打を打つ前後の気持ち、攻め方など細かく解説。当初はラウンドに同行する坂元アナがリポート、堀川プロらが解説する予定だったが「（堀川）未来夢プロが“全然気にならないから、ボクが解説します”と。日本男子プロのトーナメントでは初の試みだと思います」という。

坂元アナは「プロが打つ際の、生の“音の迫力”はすごい。それを近くで届けたい」と期待を込める。「プロが何を考えてプレーしているのか。例えば2打目のライをどう見ているのか。我々アマゴルファーが想像している以上にライの芝1本まで細かく観察し、技を駆使してプレーしています。ゴルフファン必見ですね」。社会人になってからゴルフにのめり込んだ1人のトップアマゴルファーとして、プロ目線でのゴルフへの取り組み方に興味津々だ。

出場する堀川プロも「選手の人柄、リアルは伝わりにくい。それを映してほしいですね。動画向きの選手、人選して集めますよ」と超乗り気だ。