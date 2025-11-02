「X JAPAN」のボーカルToshI（60）が2日放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜後7・00）に出演。子供の頃に憧れていた職業を明かした。

今回は新企画「クレーンゲームレンチャン」と「名作タッグマッチ」の2本立てで放送された。「名作タッグマッチ」にはToshIが登場し、同番組常連のモノマネタレント・ほいけんたとタッグを組んで挑戦した。

8曲目までクリアした2人。9曲目に挑む前に、ToshIが今回の挑戦への思いを語った。「本当に視聴者の皆さん、特に子供たちが応援してくれてると思う」と切り出し「僕は実は子供の頃、保育士になりたかった」と、子供の頃に憧れていた職業を明かした。

また「ちょっとご縁があって、保育園とかに先生として行くこともある」と告白。これは番組の企画などではなく「プライベートで」と明かし「子供たちに“Toshi先生”なんて言われると凄くうれしくて。一緒に歌ったり踊ったり、いろいろお遊戯したり。凄く力がもらえて元気がもらえる。自分の声がダメになるまで叫び続けたいし、歌い続けたい」と思いを語った。