俳優・岸谷五朗と歌手・岸谷香夫妻の長男で、実業家・岸谷蘭丸氏（２４）が２日、フジテレビ「Ｍｒ．サンデー」に出演。オーバーツーリズムの問題について語った。岸谷氏は自らの経験を生かし海外留学支援サービス「ＭＭＢＨ留学」を立ち上げた実業家で、イタリアの名門・ボッコーニ大学に在籍する現役大学生でもある。

番組ではギザのピラミッドやハワイのダイヤモンドヘッドなど二重価格の観光地は珍しくないことを紹介。ミラノにある大学に通う岸谷氏は「なんで（日本も二重価格を）やらないのか分からない。なんでやんないの？。個人単位、小売りの段階で、イングリッシュ（英語）メニューは２倍にしちゃう、とか、それぐらいやったらいいと思う」とコメント。「ちゃんと小売りとか、生活してる人に恩恵がくるようにしてほしい」と提言した。

アメリカのＥＳＴＡ（短期ビザ免除で渡米する際、事前にオンラインで申請して認証を得るシステムで、費用は４０ドル。英国やカナダ、オーストラリアなど多くの国でほぼ同様の制度がある）の日本版となる「ＪＥＳＴＡ」が検討されていることについては「早急に（ＪＥＳＴＡを）作ってほしい」と要望。「値段ガンガンあげていいのでは。１００ドルぐらいとったって来る人は来るんで。今、質より量、ってなっちゃってるのがよくないかな」と話した。