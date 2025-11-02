¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦ËÙÆâ·ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡¥Í¥×¥ê¡¼¥°20Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤â¡Ö¸¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×¤ÎËÙÆâ·ò¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¡¢£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯²°Éß¤Î¥´¥ë¥Õ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£´§ÈÖÁÈ¤Î¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Ï£²£°Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Ä¹¼÷¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡£²°Éß¤¬¡¢ËÙÆâ¤Ë¡Ö¡ÊÈÖÁÈ¤ò¡Ë²¿½½Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢¸¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢ËÙÆâ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤«¤Ê¡£¸¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤ª¡¼¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡×¤È¥¯¥¤¥º¤ÎÆâÍÆ¤¬³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹ðÇò¡£
¡¡²°Éß¤Ï¡Ö¤Ç¤â²¿¤«¤Î»þ¡¢ÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤«¡Ø¤³¤ì¥Í¥×¥ê¡¼¥°¤Î¤ä¤Ä¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡Ö¤¤¤ä¡¢²¿¤Ë¤â¤Ê¤ó¤Ê¤¤¡£ÉÔ»×µÄ¤È¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ê¤¡¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡£Â¿Ê¬¤¹¤²¤§¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ËÙÆâ¤Î¼ã¼ê»þÂå¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²°Éß¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡££²£°Âå¤«¤é·ÝÇ½³¦¡¢Á´ÉôÃÎ¤ì¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤¹¤ë¤ÈËÙÆâ¤Ï¡ÖÁ´Á³¤À¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡£¤â¤Ã¤È¶â¡¢Ãù¤á¤È¤¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²¶¤À¤±¤À¤«¤é¡£Â¾¤Î£²¿Í¡Ê¡áÌ¾ÁÒ½á¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë°ì¸Í·ú¤Æ¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£