U-17W杯オープニングマッチは笠原寛貴主審の担当が決定
国際サッカー連盟(FIFA)は2日までに公式サイトを更新し、U-17ワールドカップのオープニングマッチとなる南アフリカ対ボリビアを笠原寛貴主審が担当することを明らかにした。
36歳の笠原主審は淺田武士副審と道山悟至副審とのトリオを組み、3氏揃って国際サッカー連盟(FIFA)主催大会の初担当としてU-17W杯に臨む。今大会はU-20W杯でも採用された、監督からのリクエストによってビデオ判定が行われる「フットボール・ビデオ・サポート(FVS)」を試験導入。女性の小泉朝香主審が昨年のU-17女子ワールドカップでFVS導入試合を担当しているが、男性の日本人主審としては笠原氏が初めてFVS導入試合をさばくことになる。
A組の南アフリカ対ボリビアは開催国・カタール対イタリアなどよりも早い開催となり、C組のコスタリカ対UAEとともに今大会のオープニングマッチになる。キックオフは3日午後9時30分(日本時間)を予定している。
