蔦重（横浜流星）の母・つよ（高岡早紀）が、静かに天国へと旅立った。蔦重が書物を売り広めるために江戸を離れていた間の出来事だったという。ふたりとも出発前に、これが最後の髪結いになることをなんとなくわかっていたのだろう。だからこそ、蔦重はつよのことで気を揉むことなく、尾張の書物問屋との親交を深めることができたのではないか。だが、いなくなってみて改めて痛感する。つよが耕書堂にとって、どれほど必要不可欠な存在だったかを。

NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第42回は、「招かれざる客」という不穏なサブタイトルの通り、芳しくない雲行きを思わせる雰囲気となった。“招かれざる客”とは、人だけを指すものではない。思わぬタイミングでやってくる転機そのものを指すこともある。それが一度は手放したものであるほど、人は狼狽し、自分を見失ってしまうのかもしれない。

●定信の蝦夷を巡る心傷と、将軍になれなかった男の意地

松平定信（井上祐貴）のもとに舞い込んできたのは、オロシャ（ロシア）からの国交、そして通商の提案だった。しかし、定信は目の色を変えて突っぱねる。定信とオロシャの関係は、松前藩が統治する蝦夷地を抜きには語れない。かつて蝦夷地を召し上げ、幕府の直轄地にしようとしたところ、治済（生田斗真）から「そなたこそ田沼病と笑われぬか？」と揶揄される一幕があったことを思い出す。

恋川春町（岡山天音）作の黄表紙『悦贔屓蝦夷押領』で、田沼意次（渡辺謙）の手柄を横取りしていると描かれた定信。「オロシャ」という響きだけで、あのとき世間に笑い者にされた悔しさと、結果的に贔屓にしていた春町を失った罪悪感がうずくのも無理はない。さらに、そこへ“尊号一件”も舞い込む。

光格天皇が実父に「太上天皇」という尊号を贈ろうとしたこの一件。しかし、「太上天皇」は天皇の地位についた方のみが名乗れるものであり、それを許せば将軍についていない治済が「大御所」を名乗ることも可能になってしまうおそれがあった。

今でさえ将軍の実父として、将軍をも意のままにしようという権力を持つ治済に、これ以上の力を与えるわけにはいかない。それは、将軍になれたかもしれなかった定信にとって、国を乱さないためにどうしても譲れない意地にも見えた。

治済のように狡猾な男が近くにいると、どこから付け入られるかわからないと身構え続けることになる。信じられるのは、もはや自分自身だけ。そんなふうに身を守ろうとすればするほど、孤立していく切なさ。

そして、強硬な態度を取り続けることに疲れてきたころこそ、柔らかな態度に心を掴まれやすい。何やら治済と密会していた家臣たちが、定信に擦り寄る方針へと切り替えていたのが気になる。ようやく自分の思いが伝わったと定信が瞳をうるませていた一方で、家臣たちが目配せをしていたところを見ると、あれほど警戒していた「付け入られる」という結果になっていそうで心が痛む。

●蔦重のもとにやってきた小さな命と、身売りされた歌麿の才能

一方、「招かれざる客」とは真逆の「待ち望まれた」展開を迎えたように見えたのは、蔦重と妻のてい（橋本愛）だった。ていのお腹に宿った新しい命。それは、当時の感覚ではすでに孫がいてもおかしくない年齢になっていた夫婦にとって、思わぬタイミングで起きた奇跡。つよを亡くした矢先の出来事に、ふたりはお腹の子がつよの生まれ変わりではないかと微笑み合う。

諦めかけていたからこそ、蔦重は浮き足立ってしまったのだろう。これから子どもを育てていくとなったら、さらにヒットを狙わなければならない。蔦重と歌麿（染谷将太）が仕掛けた看板娘ブームは、江戸の値上げラッシュを引き起こすほどの大反響。さながら「会いに行けるアイドル」をプロデュースした蔦重のもとには、新たな看板娘を夢見て商人たちが娘を伴い、長蛇の列をなす。

それだけ膨大な仕事を受けるのはいいが、実際に形にしていくのは歌麿だ。ビジネス絵師としては嬉しい悲鳴だが、アーティストである歌麿にとっては、これぞ「招かれざる客」。絵を描くというのは、歌麿にとって命を写し取る作業。それだけに、目の前の命とじっくり向き合う精神力が必要であることは、蔦重も十分にわかっていたはずだった。それを、「弟子に描かせてみては」と言い放ち、歌麿を戸惑わせる。

そんな蔦重の無茶振りを、古い縁を理由に「いいように使われているのでは？」と問うのは、西村屋（西村まさ彦）。そして、二代目を継ぐことになった鱗形屋の次男・万次郎（中村莟玉）からは、歌麿の心を動かす面白い発想が持ち込まれるものだから、心が揺れるのを止められない。

さらに蔦重は、吉原への借金100両と歌麿の絵50枚を、なんの相談もなしに取り付けてきてしまう。「うちも吉原も助かる、お前の名だって売れ続ける」というのは建前で、「頼む、ガキも生まれるんだ」と頭を下げる蔦重。その本音を聞いて歌麿は意を決したように「仕方（しかた）中橋」と答える。それは言われた仕事をやると決めた覚悟であるのと同時に、これを最後に蔦重のもとを去るという決意の言葉だった。

愛する家族になりたいと願ったこともあった。ビジネスパートナーという“相棒”になりたいと心を新たにしたこともあった。だが、どんなに形を変えて蔦重のそばにいようとしても、妻であるてい以上の存在にはなれない。

だからこそ、自分もきよ（藤間爽子）と家族を作ろうとした。しかし、そのきよはもうこの世にはいない。あの世にいるきよだけを描き続けようとしていた歌麿を現世に引き戻したのは、他ならぬ蔦重だったはず。「生き残って、命を描くんだ」と。そうして握らせた筆を、今度は弟子に描かせてもいいだなんて、歌麿からすれば耳を疑う言葉だったはずだ。

●“兄弟の母”つよ（高岡早紀）がいてくれれば……

たとえ報われなくても蔦重のそばにいたいという自分の“欲”を受け入れ、個人的な想いを胸に秘めて、絵師と本屋として蔦重と良い距離感を保っていくつもりだった。にも関わらず、蔦重はその距離を弟と兄の「家族」だとして踏み越えてくる。そのデリカシーの無さにほとほと呆れたのだろう。これまでは、そのフォローを“兄弟の母”であるつよがしてくれていた。だが、そのつよはもういない。

しまいには“子を生む”という歌麿にはどうしたって叶えられない喜びを突きつけられた。「おていさんには無理をさせられない」と、歌麿には身売り同然に借金のために働くようにとなかば強要する。もはやこれまでと思ったのも、無理はない。

蔦重は、かつて吉原に身売りされた女郎たちの悲しみを間近に見てきたはずだった。だが同時に、忘八たちに育てられた男でもある。搾取される側に心を配ってはいたものの、厳密には同じ気持ちにはなりきれない。それは仕方のないことかもしれないが、人は必死になるとこんなにも想像力が失われてしまうものなのか。歌麿の落胆した気持ちに、思わず共感してしまう。

つよがいてくれたら、どんなふうにふたりの間を取り持っただろうか。心を閉ざす歌麿との“兄弟の絆”が健在だと信じているのは、蔦重ばかり。定信とはまた違った形で孤立する蔦重を、つよが「べらぼう」と叱りつける声が聞こえるような気がした。（文＝佐藤結衣）