梶浦由記/FictionJunction、ゲストにLiSA、KOKIA、ASCA、JUNNAらを迎えたツアー最終公演を映像作品化
作曲家の梶浦由記が、夏に開催したライブツアー＜Yuki Kajiura LIVE vol.#21 〜60 Songs〜＞から、8月24日（日）、埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールでのファイナル公演を映像化し、2026年1月21日（水）Blu-rayにてリリースすることが決定した。
デビュー32年目にあたる今年、7月26日の大阪公演を皮切りに全国4都市10公演を巡った今回のツアー中、梶浦が還暦を迎えたこともあり、作曲家らしく、年齢を楽曲数に見立て、並行して開催する、Soundtrack Special公演と併せて延べ60曲を披露。
そんなツアーの集大成とも言えるファイナル公演では、ゲストボーカルにASCA、JUNNA、鈴木瑛美子(EMIKO)、さらにシークレットゲストにLiSA、サプライズゲストにKOKIAが登場。それぞれが梶浦とコラボした楽曲を個性豊かに歌唱した。
アンコールに登場したLiSAは、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』主題歌の「炎」に加え、絶賛公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌の「残酷な夜に輝け」を歌唱。これまでも同シリーズで多くの楽曲を作り上げてきた梶浦と共に、ライブでは初となるパフォーマンスを披露し、会場を沸かせた。
この映像商品には、普段見ることのできないこの公演の舞台裏や梶浦及び出演者全員のインタビューを含む豪華特典映像が収録される。また、完全生産限定盤には昨年のライブ＜Yuki Kajiura LIVE vol.#20 〜日本語封印20th Special〜＞を収録する。
■リリース情報
■LIVE Blu-ray『Yuki Kajiura LIVE vol.#21〜60 Songs〜』
2026年1月21日（水）発売
【価格・品番】
完全生産限定盤【2BD】 VVXL 276-8：￥22,000（税込）
通常盤【1BD】 VVXL-279：￥8,800
※特典映像（インタビュー＆メイキング収録）
【完全生産限定盤特典】
特典ディスク「Yuki Kajiura LIVE vol.#20 〜日本語封印20th Special〜」収録
ラミパスレプリカ、 Tシャツ[限定カラー]、48Pライブフォト＋インタビューブック同梱
商品の予約はこちら → https://kajiurayuki.lnk.to/260121_PKG
■「引き出しで発光している」FictionJunction feat. KAORI 配信中
https://FictionJunction.lnk.to/Hikidashide_hakkoshiteiru
■「black rose」FictionJunction feat. EMIKO配信中
https://fictionjunction.lnk.to/blackrose
■ライブ情報
■＜Yuki Kajiura LIVE Special edition 〜クリスマスディナーショー2025〜＞
2025年12月21日(日）ホテルニューオータニ《東京》 鶴の間
■＜Yuki Kajiura LIVE vol.#22＞
2026年7月4日(土)大阪・フェスティバルホール
2026年7月19日(日)東京・昭和女子大学人見記念講堂
2026年7月20日(月・祝)東京・昭和女子大学人見記念講堂
2026年8月8日(土)埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
2026年8月9日(日)埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
詳細はオフィシャルサイトにて発表
