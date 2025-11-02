俳優の妻夫木聡(44)が主演を務める日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」(TBS系・日曜後9・00)の第4話が2日に放送された。同ドラマはエンディングのスタッフロールに「出演者」だけでなく「出演馬（Horse Actors）」を掲載しており、今週も“推し馬”を発見した視聴者から大きな反響が寄せられていた。

＜※以下、ネタバレ有＞

同作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真氏の同名小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。また、映像化にあたってJRAが全面協力していることでも注目を集めている。

第4話は、栗須（妻夫木聡）は調教師の広中（安藤政信）に呼ばれ、日高地方の育成牧場を訪ねる。耕造（佐藤浩市）が1億円で買ったロイヤルホープは競走馬になる訓練を受けるため育成牧場に移ったが、警戒心が極端に強く、手練れのスタッフもお手上げでジョッキーも見つからない…というストーリー。

同ドラマでは、エンドロールで「出演馬」が紹介されることが恒例となっており、第4話は、2013年にG1・NHKマイルカップを制したマイネルホウオウ、23年のシンザン記念を制したライトクオンタムなど、16頭の名前が並んだ。

SNSには「またライトクオンタイムちゃんにお目にかかれるとは」「出演馬にアドマイヤサジー載ってたー嬉しすぎるー」「粋な事するなぁ」「ロイヤルファミリー、出演馬と騎手が気になり、放送後にスロー再生してしまう」などのコメントが書き込まれていた。