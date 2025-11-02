元人気俳優の押尾学氏（47）が1日放送のABEMA「ドーピングトーキング」（後10・00）に“登場”。番組の直撃取材にかつての芸能生活について明かした。

番組ではお笑いコンビ「見取り図」のリリーが押尾氏を直撃。リリーの口から押尾氏の近況が写真とともに語られた。

リリーが「芸能界のイケイケだった時はどんな感じだったのか」と問いかけると、押尾氏は「歩合制で給料はいろいろ変わるけど、悪くても（月収）200万はあった」と明かしたという。

また、当時の女性関係についても「半端なかったです、聞いたら」とリリーが驚くほど。名前は言えないが全て女性側からアプローチされていたようで、相当のモテ男ぶりだったことがうかがえた。

さらに当時の芸能界についても質問したというが、リリーによるとその答えは「マジで一個も使えない（放送できない）。言えるような話じゃなかった」とのこと。「言ったらその人が捕まる。それこそ政治家とか…」と、震え上がっていた。

押尾氏は06年11月に女優の矢田亜希子と結婚。翌年11月に長男が誕生したが、09年1月に離婚を発表した。09年に薬物事件を起こし、懲役2年6月の実刑判決を受けた。