THE ALFEE、約3年ぶりの新作オリジナルアルバム発売決定
THE ALFEEが、3年ぶりとなるニュー・オリジナルアルバム『君が生きる意味』を12月24日にリリースすることを発表した。
今作の収録内容は最新シングル「HEART OF RAINBOW」「丁寧言葉Death！」をはじめとする既発シングル4曲に加え、新曲7曲を収録した全11曲を予定。通常盤（1CD）に加え、BONUS DISC付きの限定盤3形態でのリリースとなる。
■ニューアルバム『君が生きる意味』
2025年12月24日発売
■限定盤A（CD＋Blu-ray）
「KO. DA. MA.」「ロマンスが舞い降りて来た夜」「HEART OF RAINBOW」の3曲のミュージックビデオを収録。
いずれもフル尺での公開はこれまで行われておらず、非常に貴重な映像作品。
■限定盤B（2CD）
デビュー50周年記念日に有明アリーナで開催されたプレミアムライブより、
THE ALFEE＋オーケストラ編成で披露された珠玉の5曲を収録。
ファンの間でも高い評価を得た特別なパフォーマンスが音源として甦ります。
■限定盤C（3CD）
50周年イヤー前半のハイライトとなった、5月26日NHKホール公演の模様を収録。
約2時間におよぶ熱演を余すところなく詰め込んだ、圧巻の2枚組ライブCDを同梱しています。
【店舗別特典】
■UNIVERSAL MUSIC STORE
・CDいずれか1枚⇒CDジャケット・ステッカー（形態別・全4種類）
・4形態セット⇒スリーブケース＋形態別CDジャケット・ステッカー合計4枚
■山野楽器
クリアファイル（A4サイズ・1種）
■Amazon
メガジャケ（形態別・全4種類）
■楽天ブックス
ポストカード（1種）
※店舗別特典は先着となり数に限りがあります。
※一部取扱いのない店舗・オンランインショップもございます。詳しくは各CDショップにてご確認ください。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
■THE ALFEE＜Autumn Celebration 2025 HEART OF RAINBOW＞
終了公演は割愛
11月08日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
open17:00 / start18:00
11月09日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
open16:00 / start17:00
11月16日(日) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
open17:00 / start18:00
11月22日(土) 新潟・上越文化会館
open17:00 / start18:00
11月24日(月休) 石川・本多の森 北電ホール
open16:30 / start17:30
11月29日(土) 広島上野学園ホール
open17:00 / start18:00
11月30日(日) 広島上野学園ホール
open16:00 / start17:00
12月05日(金) 栃木・宇都宮市文化会館
open17:30 / start18:30
12月07日(日) 埼玉・大宮ソニックシティ
open16:30 / start17:30
12月11日(木) 宮城・仙台サンプラザホール
open17:30 / start18:30
12月12日(金) 宮城・仙台サンプラザホール
open17:30 / start18:30
■THE ALFEE＜Winter Celebration 2025 HEART OF RAINBOW＞
12月23日(火) 東京・日本武道館
open17:00 / start18:00
12月24日(水) 東京・日本武道館
open17:00 / start18:00
12月29日(月) 大阪・大阪城ホール
open16:00 / start17:00
関連リンク
◆THE ALFEE オフィシャルサイト
◆THE ALFEE レーベルサイト