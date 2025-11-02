■ニューアルバム『君が生きる意味』

2025年12月24日発売

■限定盤A（CD＋Blu-ray）

「KO. DA. MA.」「ロマンスが舞い降りて来た夜」「HEART OF RAINBOW」の3曲のミュージックビデオを収録。

いずれもフル尺での公開はこれまで行われておらず、非常に貴重な映像作品。

■限定盤B（2CD）

デビュー50周年記念日に有明アリーナで開催されたプレミアムライブより、

THE ALFEE＋オーケストラ編成で披露された珠玉の5曲を収録。

ファンの間でも高い評価を得た特別なパフォーマンスが音源として甦ります。

■限定盤C（3CD）

50周年イヤー前半のハイライトとなった、5月26日NHKホール公演の模様を収録。

約2時間におよぶ熱演を余すところなく詰め込んだ、圧巻の2枚組ライブCDを同梱しています。

【店舗別特典】

■UNIVERSAL MUSIC STORE

・CDいずれか1枚⇒CDジャケット・ステッカー（形態別・全4種類）

・4形態セット⇒スリーブケース＋形態別CDジャケット・ステッカー合計4枚

■山野楽器

クリアファイル（A4サイズ・1種）

■Amazon

メガジャケ（形態別・全4種類）

■楽天ブックス

ポストカード（1種）

※店舗別特典は先着となり数に限りがあります。

※一部取扱いのない店舗・オンランインショップもございます。詳しくは各CDショップにてご確認ください。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。