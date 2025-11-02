『ザ・ロイヤルファミリー』に中嶋朋子が出演！ 目黒蓮演じる重要人物は山王耕造の隠し子と判明
妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第4話（11月2日放送）に、中嶋朋子が出演。そして、ついに姿を現した目黒蓮演じる物語の鍵を握る重要な人物は、山王耕造（佐藤浩市）の隠し子・中条耕一であると明かされた。中嶋は耕一の母親役で登場した。
【写真】物語の鍵を握る重要な人物演じる目黒蓮の姿も！
本作は早見和真の同名小説『ザ・ロイヤルファミリー』が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーだ。主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じる。
中嶋朋子が演じるのは、耕一の母・中条美紀子。第4話で、美紀子が入院する病院に耕造（佐藤浩市）や耕一（目黒蓮）がお見舞いに来るシーンでは、耕一とのやりとりの中で美紀子が「耕一」と語りかける姿や、耕一が「母さん」とささやく姿が非常に印象的に描かれた。
中嶋は「佐藤浩市さんの、作品づくりへの姿勢に圧倒されました。手にしている競馬新聞の内容一つ、競馬場の設え一つにも、ドラマの特殊な時代背景を熟知した視点で現場にサジェストなさるお姿に、感動するばかりでした。日曜劇場のスタッフの皆さんの微に入り細に入り、作り込まれる仕事ぶりと相まって、ドラマ制作のクリエイションに携わるワクワク感でいっぱいでした。素晴らしい俳優のみなさんとの、うれしい再会や、初めてご一緒させていただく喜び！ 馬の美しさ！ 本当にワクワクがたくさんある現場でした」と撮影を振り返った。
第5話では、隠し子について栗須（妻夫木聡）から説明を求められた耕造（佐藤浩市）が、相手の女性は元ホステスの中条美紀子（中嶋朋子）で、今は前橋の病院で療養中だと明かす。
栗須は耕造に連れられて美紀子を見舞い、美紀子から大学生の息子・耕一（目黒蓮）の存在を聞く。事情を知った栗須が代わりに美紀子の援助を買って出たことで、耕造と栗須の信頼関係はより強固に。そして、息子の耕一もまた競走馬の世界に魅せられていた。
一方、内心穏やかではない耕造の妻・京子（黒木瞳）がある行動を起こす。
そんな中、デビュー戦で勝利したロイヤルホープと騎手の隆二郎（高杉真宙）は勢いに乗り、チームロイヤルは日本ダービーへの出走を決める…。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
