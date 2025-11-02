２日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後８時５４分）では、増加する一方の訪日外国人観光客によるオーバーツーリズム問題について徹底討論した。

生出演の元ＮＨＫでジャーナリストの岩田明子氏は「観光って、やっぱり戦略産業であることは間違いないと思うんですね。本当に経済効果があると思うんです」と話し出すと、「でも、円安効果とコロナ禍のリバウンドということで、これだけ人が増えてしまうと、ちょっと人数的な制限というのも必要かな」と続けた。

その上で「世界も気づいていて、アムステルダムなんかでは大型客船の乗り入れなんか制限してますし、スペインのセビリアとか段々、制限している国も増えてきている」と続けると「でも、経済効果というのはありますから、ここのところはオカネをね。税ですとか、今、自民党が税調に向けて検討してますけど、出国する時に航空チケットに上乗せをするとか、オカネを落としてもらう」と口に。

「私自身も個人の生活が段々、脅かされてきて。大阪とか京都に出張に行った時に大阪はタクシーがスムーズに来るからいいんですけど、京都は講演に大遅刻しちゃったんです。あと、母の介護をやっていた時はカートを押してタクシーで病院も行けないとか、かなり個人の生活が脅かされつつあって…」と訴えていた。