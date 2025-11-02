「老後に住みたい」と思う岡山県の市ランキング！ 2位「岡山市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
穏やかな暮らし、便利な生活環境、そして安心できる地域コミュニティ。年齢を重ねるにつれ、「どんな場所で老後を過ごしたいか」を考える人は少なくありません。移住先や定住先として注目を集める街には、どんな魅力があるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい」市に関するアンケートを実施しました。
その中から、「老後に住みたい」と思う岡山県の市ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「岡山市は交通の便が良く、生活に便利な環境が整っています」（50代男性／大阪府）、「都市の便利さと自然のバランスが良く、生活しやすそうだから」（30代男性／富山県）、「新幹線も止まるし、都会で快適だから」（30代男性／群馬県）といった声が集まりました。
回答者からは「自然と歴史が調和していて、静かで暮らしやすそうだから」（30代女性／東京都）、「商業施設や病院も整い、生活便利で、美観地区など趣のある街並みがあり、落ち着いた雰囲気も楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「美観地区の風情ある街並み、瀬戸内海の穏やかな気候、そして医療や買い物の利便性も高く、老後の暮らしにぴったりだから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：岡山市／89票岡山県の県庁所在地である岡山市は、政令指定都市として中四国地方における重要な役割を担っています。後楽園や岡山城などの歴史的な名所があり、文化的な側面も豊かです。交通の便が非常に良く、新幹線駅や空港へのアクセスも良好。また、医療機関や商業施設が集中しており、都市機能の充実度は老後の生活に安心感を与えます。気候も温暖で災害が少ない「晴れの国おかやま」の象徴的な都市です。
1位：倉敷市／125票歴史的な町並みが美しい「美観地区」で知られる倉敷市。江戸時代からの白壁の町並みや、近代的な美術館などが調和した魅力的な都市です。岡山県南部の中核都市として、商業施設や医療機関も充実しており、生活の利便性が高いことも特徴。瀬戸内海に面し、温暖で穏やかな気候である点や、災害が少ない点も老後の移住先として人気を集める理由でしょう。落ち着いた環境で、文化的な活動を楽しみながら暮らせそうです。
