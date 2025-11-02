自民党元幹事長の石原伸晃氏（68）が2日、フジテレビ系「Mr.サンデー」（日曜後8・54）に生出演し、日本のオーバーツーリズムについて謝罪する場面があった。

番組では大阪府の吉村洋文知事らを迎え、日本が目指す観光立国と表裏一体のオーバーツーリズムの問題について特集した。

日本独自の文化に対する人気や、円安の影響もあり、外国人観光客は年々、増加中。04年には614万人だったが、昨年は過去最多の3687万人と約6倍増になった。一方、オーバーツーリズムの問題も深刻化し、交通渋滞、民泊利用者による分別を無視したゴミ出しなど、恩恵どころか迷惑行為に悩まされる周辺住民も多く、VTRでも紹介された。

03〜04年に初代の観光立国担当相を務めた石原氏は、「観光で日本を元気に、これでお金を稼ごうというのが原点だった」と、当時の政府の目論見を説明。「VTRで出ているような社会インフラ、公共交通機関で、住民の方々にこんなに迷惑が、プラスじゃなくて負荷を掛けるのは申し訳ないんですけど、想像していなかった」と打ち明けた。

番組では、コメンテーター陣に観光政策を今後も推進すべきか、2択で質問された。石原氏が上げたのは、「推進」の札だった。MCの宮根誠司から「初代の観光大臣の石原さんは…推進なんですね。皆さんにご迷惑をおかけしましたと言いながらも」といじり気味に振られると、「結構、観光立国担当大臣にこだわってらっしゃいますね」と切り返し。その上で「こだわるんだったら、謝ります。すみませんでした」と頭を下げた。スタジオからは笑いが漏れた。