TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第4話が11月2日（日）に放送された。競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。

主演は妻夫木聡。共演には佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠ら豪華キャストが名を連ねる。原作は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した作家・早見和真氏の同名小説。

『ザ・ロイヤルファミリー』第4話の場面カット ©TBSスパークル／TBS

目黒蓮が物語の核心へ――“隠し子”の真実が明らかに

第4話では、目黒が演じる中条耕一が、佐藤浩市演じる山王耕造の“隠し子”であることが判明。物語の流れを大きく左右する衝撃的な展開となった。

また、同話から登場した中嶋朋子は、耕一の母・中条美紀子役で出演。入院中の美紀子のもとを耕造と耕一が訪れるシーンでは、母と息子の静かなやりとりが印象的に描かれた。

中嶋は、倉本聰脚本の名作ドラマ『北の国から』（フジテレビ系）で主人公の娘・蛍を演じ、一躍国民的女優に。以降、映画、舞台、朗読会など幅広く活躍を続けている。今回の出演では、静かな強さと母性を兼ね備えた存在感で物語に深みを加えている。

●中嶋朋子コメント

佐藤浩市さんの、作品づくりへの姿勢に圧倒されました。手にしている競馬新聞の内容一つ、競馬場の設え一つにも、ドラマの特殊な時代背景を熟知した視点で現場にサジェストなさるお姿に、感動するばかりでした。日曜劇場のスタッフの皆さんの微に入り細に入り、作り込まれる仕事ぶりと相まって、ドラマ制作のクリエイションに携わるワクワク感でいっぱいでした。素晴らしい俳優のみなさんとの、うれしい再会や、初めてご一緒させていただく喜び！ 馬の美しさ！ 本当にワクワクがたくさんある現場でした。

11月9日（日）放送の第5話では、耕一や美紀子の登場により、ストーリーはまた新たな展開を迎えることとなる。

●第5話あらすじ

耕造（佐藤浩市）に隠し子が発覚！ 栗須（妻夫木聡）から説明を求められた耕造は、相手の女性は元ホステスの中条美紀子（中嶋朋子）で、今は前橋の病院で療養中だと明かす。

栗須は耕造に連れられて美紀子を見舞い、美紀子から大学生の息子・耕一（目黒蓮）の存在を聞く。事情を知った栗須が代わりに美紀子の援助を買って出たことで、耕造と栗須の信頼関係はより強固に。そして、息子の耕一もまた競走馬の世界に魅せられていた。

一方、内心穏やかではない耕造の妻・京子（黒木瞳）がある行動を起こす。そんな中、デビュー戦で勝利したロイヤルホープと騎手の隆二郎（高杉真宙）は勢いに乗り、チームロイヤルは日本ダービーへの出走を決める･･･。