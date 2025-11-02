¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡G2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡Û¾¾°æÈË¡¡²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¶¥Áö76V¡¡Í½Áª¥È¥Ã¥×¤«¤é²¦Æ»´Ó¤¤¤¿
¡¡²¦¼Ô¤¬´ÓÏ½¤ÎV³Í¤ê¡½¡½¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´ØG2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÖÃË»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï2Æü¡¢°ÂÄêÈÄ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾°æÈË¡Ê55¡áÂçºå¡Ë¤¬²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£G2¤Ï2013Ç¯12·î9Æü¤Î¤Ó¤ï¤³ÃáÉãµÜÈÞµÇ°ÇÕ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë4²óÌÜ¤ÎV¤ò·è¤á¡ÊÆÃÊÌ¶¥Áö¤ÏºòÇ¯9·î11Æü¤ÎÄÅG1¡¦72¼þÇ¯µÇ°°ÊÍè76²óÌÜ¡Ë¡¢SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊÍèÇ¯3·î24¡Á29Æü¡¢³÷·´¡ËÍ¥Àè½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÄÇÌ¾Ë¤¬Âç³°¤«¤é¿¤Ð¤·¤Æ·þ¤êº¹¤·2Ãå¡£ÃÏ¸µ¡¦»³¸ý»ÙÉô¤Î¿¹ÌîÀµ¹°¤¬3Ãå¡£¤Ê¤ª6Æü´Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï64²¯1813Ëü3500±ß¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Î55²¯±ß¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¤¬¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ï1R¤«¤é¥Û¡¼¥à¸þ¤«¤¤É÷¤¬6¥á¡¼¥È¥ë¤È¶¯¤¯¡¢°ÂÄêÈÄ¤òÁõÃå¤·¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¡£Ä´À°¤Ëµ¤¤ò»È¤¦Ãæ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·ä¤ò¸«¤»¤º¤ËÆ¨¤²¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿ÊÆþ¤ÏÅ¸¼¨Æ±ÍÍ¤ËÏÈ¤Ê¤ê¤Î3ÂÐ3¡£¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ14¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢·þ¤é¤»¤ºº¹¤µ¤»¤º¤Î´°àú¤ÊÆ¨Áö·à¤Ç´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÉ÷¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¸«¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥¿¡¼¥ó¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë½ÐÂ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ÂÄêÈÄ¤¬¤Ä¤¤¤ÆÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë²¦Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤ÎV³Í¤ê¡£º£²ó¤â¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡½éÆü¥É¥ê¡¼¥à¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÆ¨¤²¡¢½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤à¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£Í½ÁªÆ»Ãæ¤Ç¤Ï¶¯Îõ¤ÊÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Âî±Û¤·¤¿¤µ¤Ð¤¤ÈÄ´À°ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö2ÆüÌÜ¤«¤é¤ÏÍ¥¾¡¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤³¤³¤«¤é¤ÏG1¥í¡¼¥É¤¬Â³¤¯¡£¤Þ¤ë¤¬¤á¡¢ÆÁ»³¤òÁö¤ê¡¢12·î¤Ï7Æü¤«¤é12Æü¤ÎÅöÃÏ71¼þÇ¯µÇ°¤ÇºÆ¤Ó¡¢¤½¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÁö°ìÁöÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇòÀ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡þ¾¾°æ¡¡ÈË¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤·¤²¤ë¡Ë1969Ç¯¡Ê¾¼44¡ËÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î55ºÐ¡£ÉþÉô¹¬ÃË¤é¤ÈÆ±¤¸64´üÀ¸¤È¤·¤Æ89Ç¯5·î13Æü¤Ë½»Ç·¹¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»Í¥¾¡¤Ï146²ó¡£½éÍ¥¾¡¤Ï1990Ç¯8·î28Æü¤Î°²²°¿·±Ô¥ê¡¼¥°¡£G1½éÍ¥¾¡¤Ï92Ç¯5·î18Æü¤Î¸ÍÅÄ36¼þÇ¯µÇ°¡£SG½éÍ¥¾¡¤Ï96Ç¯5·î27Æü¤Î»ùÅç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡£G1Í¥¾¡60²ó¡£SGÍ¥¾¡12²ó¡£1¥á¡¼¥È¥ë68¡¢·ì±Õ·¿O¡£