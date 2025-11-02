インナー選びに新提案♪ ベイシアの「ウォームモイスト」が＋4℃の発熱で快適にリニューアル

寒さが深まるこれからの季節。毎日のインナーにも、やさしさとあたたかさを求める人が増えています。そんな声に応えて、ベイシアから「WARMMOISTⓇ＋4℃発熱するコットン」が新登場。吸湿発熱によるぬくもりと、綿95％のやわらかい肌触りが魅力の1枚です。冬の外出にもぴったりなあたたかさを、日常の中でぜひ体感してみてください。

吸湿発熱で＋4℃のあたたかさを実現

「ウォームモイスト」は、からだから発する水蒸気を吸収して発熱する「吸湿発熱」構造を採用。

さらに裏起毛加工を施すことで熱を逃がしにくく、着た瞬間からやさしいぬくもりに包まれます。薄手ながらしっかり暖かく、重ね着してもかさばらないのが嬉しいポイント。

寒い日の外出やおうち時間にも、スマートに防寒が叶います。

【アツギ】裏起毛インナーで寒い日も暖かく！オンライン限定発売

綿95％で肌にやさしく、静電気も軽減

化学繊維のインナーが多い中、「ウォームモイスト」は綿95％を配合。肌への刺激を抑え、しっとりとなめらかな着心地を実現しました。

さらに、綿素材は静電気が起きにくいため、冬特有の“パチッ”とした不快感も軽減。汗をしっかり吸収してムレを防ぎ、1日中快適に過ごせます。

お求めやすくなったリニューアル価格

今回のリニューアルでは、価格もより手に取りやすく変更。旧価格1,628円（税込）から新価格1,419円（税込）へとプライスダウンしました。

発熱機能と天然素材のやさしさを両立しながら、この価格は魅力的。寒さ対策の新定番として、冬のワードローブに加えたいアイテムです♪

綿のぬくもりで、冬をもっと心地よく

「肌着は綿が好き」そんな声から生まれた「ウォームモイスト」は、機能性とやさしさを兼ね備えた冬の新定番。

＋4℃の発熱であたたかく、静電気のストレスも軽減。毎日身につけるものだからこそ、肌にやさしいインナーを選びたいですね。

ベイシアの「ウォームモイスト」で、冬の装いを心地よくアップデートしてみてはいかがでしょうか♡