＜義母の彼氏サイフ出さない＞見栄っ張りは封印！また1から関係を構築。水に流す選択【第8話まんが】
私はマドカ。旦那は同い年のヒサト。すこし前に義母（ミヤコ）に恋人（田村シンペイ60歳）ができました。私たち家族と義母は別に住んでいます。なので義母に恋人ができても「影響はない」と考えていたのですが……それが大間違い！ 義母と田村さんと食事をするときは、会計はいつも私たち。田村さんは図々しく、うちにたかるような状況になっていたのです。そのことを知った義母は田村さんとの別れを決意。田村さんの娘まで現れて、みんなで会議をするはめになったのでした。
感情的になって不満をぶちまけてしまいました。もっと冷静に話をすればよかったと、私にも反省があります。そうすればここまでおおごとになってなかったと思うのです。「すみませんでした。田村さんも、お義母さんも」「マドカちゃん……」
田村さんがお義母さんの通院に付き合ってることを私は知りませんでした。軽いお付き合いだと思っていたのですが、もっと深いところで寄り添い支え合うパートナーだった……。田村さんに腹が立っていたけども、だからと言って私たちが原因で別れる必要はないと思うのです。
義母の恋人・田村さんを巡る問題は一応解決しました。
食事代を一度も払わず、払ったふうに装った田村さんにはまだちょっと腹が立っています。
でもこちらから催促したことはなかったので、調子にのってしまったのでしょう。のりすぎですが。
義母と田村さんが今後どうなるか、わかりません。
でも、お互いに納得できる形になるといいなと願っています。もし田村さんが義母の恋人としてカムバックしてきたら……？ そのときはきっちりお金の支払いをしてもらいま〜す！
原案・ママスタ 脚本・ササミネ
