7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÊÄÌ¾Î¥²¥ó¥¸¥Ö¡Ë¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥È¥ì¥â¥í¡×¤ò11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¥ì¥â¥í¡×¤Ï¡¢¸½ºßABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢¥²¥ó¥¸¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ºùÌÚ²íºÈ¤â½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡£¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢µ÷Î¥¤Î¤¢¤ëÆó²»¤òÈ¿Éü¤¹¤ëÁÕË¡¡É¥È¥ì¥â¥í¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤Æó¿Í¤¬²¿ÅÙ¤â¶Á¤¹ç¤¤¡¢¿´¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤¤é¤á¤¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ËËþ¤Á¤¿ÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¡£¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬¡¢ÆüÃÖ¤ÈÅÏ²ñ¤Î¤Þ¤Ö¤·¤¤ÎøÌÏÍÍ¤ò¿ð¡¹¤·¤¯ºÌ¤ë¡£Íè½µ8Æü¿¼Ìë1»þÊüÁ÷¤ÎÂè£´ÏÃ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢0»þ¤è¤ê¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àè·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¥Ó¥Í¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òËÜÆü¡¢¸ø¼°YouTube¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎºûÀî¿¿À¸¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¡¢Á¡ºÙ¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¶¸µ¤¤òÊ»¤»»ý¤ÄºûÀî¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¡¢¥²¥ó¥¸¥Ö¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê³Ú¶Ê¡£¤è¤ê°ú¤Î©¤¿¤»¤ë±ÇÁü¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¥È¥ì¥â¥í¡×
https://lnk.to/GNJB_tremolo
¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£OFFICIAL HP¡§https://genjibu.jp/
