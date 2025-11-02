義弟が結婚7年目に離婚…一体なぜ？前妻に抱いていた不信感とは＜義弟が離婚を決意するまで 1＞【本当にあった読者のはなし Vol.120】
■義弟が離婚報告にやってきた！
ある日、義弟（夫の弟）が我が家に来ました。
玄関に立つ姿は、以前より少しやつれて見えます。「久しぶり」と笑ったその声は、どこか疲れていました。
隣には、小学校に上がったばかりの息子くん。奥さんの姿はありませんでした。
彼は結婚してから地元を離れ、遠くで家族と暮らしていました。お正月やお盆にもあまり顔を出さず、最後に会ったのは数年前。
そんな彼が数日前に「少し話したいことがある」と夫に電話をくれて、今日に至ります。
その言葉は静かで、重く響きました。私は思わず息をのみました。
■驚きよりも「やっぱり」が大きい
驚きよりも、どこかで「やっぱり」と思う気持ちがありました。
彼が奥さんと出会ったのは、共通の知り合いの飲み会だったそうです。
当時、彼には遠距離恋愛中の彼女がいたのですが、その女性が強引に近づき、関係を壊したと聞いています。
その後、彼女は家に帰らず、彼の部屋に転がり込みました。仕事も続かず、生活費をせびるようになり、やがて強引に結婚を迫ったとか。
優柔不断な義弟にも問題があると思いますが、私はその話を聞いたときから、どこか心の奥で不安を感じていました。
息子くんは、別の部屋で私の子どもたちと一緒に遊んでいます。
義弟をダイニングテーブルに案内しましたが、しばらく黙っていました。
私がコーヒーを出すと、湯気の向こうで、ようやく口を開きました。
その日、私は彼の話を最後まで聞こうと心に決めました。
(ウーマンエキサイト編集部)
※この作品から7年後のエピソードです
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
(ウーマンエキサイト編集部)