「お金持ちなんだから奢ってよ」格差が引き起こすママ友トラブルの心の闇とは？
「なんで私だけ？」「節約ばかりでみじめ」主人公の千秋は、スーパーでは割引シールが貼られた商品ばかりを選び、子どもにねだられたお菓子を買ってあげられないほど、厳しい節約生活を送っています。
千秋は「恵まれた人たちが、私にお裾分けしてくれればいいのに」という、歪んだ損得勘定がダダ漏れで、ママ友から避けられ孤立していくことに。彼女が自分だけ損してるという被害妄想を持ってしまう原因はなんだったのでしょうか？
ある日、ママ友のひとりがカフェの割引チケットがあるからと誘ってくれて…。
勝手に奢ってもらえるものだと勘違いしていた千秋。
自分が高いセットを頼んだのに…みんなで割り勘しようと提案するのですがー…。
千秋ほど極端ではなくとも、お金と生活レベルに対する劣等感や嫉妬の感情は、誰もが一度は抱えたことがあるのではないでしょうか？
なぜ千秋は「自分だけ損してる」と感じたのか？ そして、疎遠になったママ友との関係はどうなるのか？
単なる図々しいママ友の話では終わらない、「自分だけ損してる」で千秋のラストを見届けてみませんか？
＞＞【まんが】自分だけ損してる
(ウーマンエキサイト編集部)
