２日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後８時５４分）では、増加する一方の訪日外国人観光客によるオーバーツーリズム問題について徹底討論した。

生出演の自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏は２００３年の小泉政権時代、観光立国担当大臣を務めた経験から「今、振り返ると、観光立国の原点というのは多分、観光で日本を元気に。観光でオカネを稼いでいこうというのが原点だったんですね」と振り返ると「最近の社会インフラとか公共交通機関とか含めて（観光地などの）住民の方にこんなに迷惑が及ぶ、すなわちプラスじゃなくて負荷をかけるってことは申し訳ないんですけど、想像してなかった。（自分が）観光立国担当大臣だったことにこだわるなら謝ります。すいませんでしたって」と正直に振り返った。

「２００２年に転換点があるんです。（サッカー）ワールドカップ（Ｗ杯）の韓国と日本の共催をやったんですよ。あの時から韓国、中国、台湾の人がたくさん来るようになって。当時のドイツの首相のシュレーダーさんに至っては『（Ｗ杯を）見に行きたい！』って、小泉さんの飛行機に乗っかってきたんですよ。高市さんがマリーンワンで原子力空母に行くのと話が違うんですよ。一国の盟主が日本の総理の横に乗って来ちゃう。それくらいワールドカップというものが人を寄せた」と回顧。

「当時は（外国人観光客は）４００万人台ですよ。それがワールドカップを契機に５２４万人になって。２００４年から本格的にキャンペーンをして私が初代担当大臣にしてもらって、６１４万人。ＳＡＲＳが間に入ったけど、９０万人増えたんですよ。これはびっくりしました」と話した。

その上でオーバーツーリズムについて「観光というのは文化の交流だし、世界の国々と本当に共生してるんだってことが分かるから。急に今年の末には（外国人観光客が）４０００万人になるんじゃないかとか急だからこういうことが起こってますけど、やっぱり観光客の方々にも日本というのはこういう国だよというのを学習してもらいたいと。そこで暮らしてる私たちもいい気持ちになってね。暮らしてる人もいい気持ち、来た人もいい気持ちになって帰ってもらえる、そういう風にやっていくにはどうしたらいいかを考える時期にきたのかなと万博に行かせてもらって思いました」と話していた。