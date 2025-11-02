◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 最終日（２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）は３１位で出て５バーディー、４ボギーの７１で回り、通算４アンダーの３４位でフィニッシュした。

ホールアウトした都のタイツは、太もも部分に穴が空いていた。この日は全体で６番目に多い３３パットと苦戦。「とにかくパターに悩んでいて、前半はテイクバックが訳わかんなくなった。悲しいと思って太ももをポリポリかいたら、タイツに穴が空いた。タイツにも心にも穴が空いた」と肩を落とした。

出だし１０番パー５からパッティングが乱れた。第３打を６メートルに乗せたが、上って下るラインを読み切れずに３パットでボギー発進。４ボギーのうち３つが３パットで、残り１つもカラーからアプローチが寄らなかった。その後も２〜３メートルにつけてもパットは入らず。「いい時はチャンスなのが全部ピンチで、打てないから気持ち悪くて緩んで手が出てこなくて全部ショートした」と嘆いた。

パーオン率は８８・８９％とショット精度は安定。「一番足を引っ張ってるのはパター」と課題は明白だった。ラウンド中に修正を図り、「ピンを向いたまま打ったり、素振りしてる間に悪いイメージが出るから素振りせずにやったり。（３種類の握り方に取り組む）グリップも全部試して、足も松山（英樹）さんみたいに広げてみたり、途中から足を閉じたり。とにかく芯に当たらず、ミスヒットばかりで転がりが悪い。修正しないとダメですね」と語った。

初日は自身初の首位発進と最高のスタートを切ったが、２日目は７５と大たたき。この日も伸ばせなかった。「残念な結果に終わった。予選は通れてるけど、思うような成績は出せてない。でも、自分はこのくらいのレベルだなと…」と痛感した。

メルセデス・ランクは来季シード圏内の４８位。次週の日米共催・ＴＯＴＯジャパンクラシックは出場資格がなく、実家の徳島に帰省する。「遊んでる暇はなさそうなので練習して、残り２試合はトップ１０を目指して頑張りたい」と前を向いた。