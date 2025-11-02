定番料理に加えたい！「鶏となすのハニーマスタードソテー」

毎日の献立作り、悩ましいですよね。そこで、管理栄養士が旬食材や身近な材料を使って「簡単・栄養バランス・ボリューム」を考慮した献立を提案します！ がんばらなくても、メニューを真似るだけで、からだが喜ぶ健康的な食事が完成しますよ。

鶏もも肉を使用したパパっと作れるメインおかず「鶏となすのマスタードソテー」の簡単献立をご紹介します。

鶏となすのマスタードソテー

緑黄色野菜マリネ

しょうが入りコンソメスープ

鶏もも肉となすで簡単メインおかず

日々の料理に欠かせない鶏肉。いつも同じような料理を作るという方もいらっしゃるのではないでしょうか。「鶏となすのマスタードソテー」は、鶏もも肉となすを食べやすい大きさに切って加熱し、マスタードやはちみつなどで味付けすればできあがり。優しい甘さの中に、マスタードのさわやかな風味が感じられておいしいですよ。

さっぱり味のマリネとスープ

副菜は野菜たっぷりのメニューです。緑黄色野菜のブロッコリーとミニトマトは、さっぱりと食べられるマリネに。コンソメスープにはしょうがを入れています。しょうがを入れることでいつものコンソメスープとは一味違ったおいしさを楽しめますよ。

鶏もも肉を使ったハニーマスタードソテーの簡単献立をご紹介しました。ぜひ、今日の夕食の参考にしてみてください。