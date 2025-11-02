元日本テレビでフリーの関谷亜矢子アナウンサー（61）が2日、自身のインスタグラムを更新。日米通算507本塁打を記録し、メジャーはヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（51）との2ショットを披露した。

関谷アナは「先日、企業様パーティーのトークショーでご一緒しました。33年前、巨人入団が決まった後に、ご実家から中継で番組に生出演していただいたのが始まり。そこから何回も取材させていただきましたが、変わらない温厚で謙虚なお人柄、そしてすっかりジェントルマンになって、いい歳の重ね方をしていらっしゃると感心してしまいました」とつづった。

また「本日、ドジャース山本由伸選手がワールドシリーズMVPを獲得しましたが、日本人第一号は、2009年ヤンキースの松井さんでした。ご本人は『もう、昔の話ですよ』と謙遜されていましたが、改めて偉大な先駆者だったなあとしみじみ」とし、笑顔の写真を投稿した。

松井氏はヤンキース時代の2009年にワールドシリーズでMVPを獲得した。

フォロワーからも「素敵なツーショットですね」「お二人とも、いい笑顔ですね」などの声が寄せられていた。