最後の１球まで、勝負の行方はわからなかった。

延長十一回、ドジャースはスミスの左越えソロで勝ち越したが、その裏、マウンドの山本は一死一、三塁のピンチを迎えた。長打力のあるキルクを２球で追い込み、続けて投げたのは外角のスプリット。ゴロの打球を捕った遊撃手のベッツが素早く二塁を踏み、一塁へ送球した。併殺で試合終了となり、両手を突き上げた山本を中心に歓喜の輪ができた。

「（レギュラー）シーズン中も含めて本当に簡単な試合はなかった。全員でつかみ取った優勝だと思う」。大谷はチーム一丸となった勝利だったと強調した。

大谷は９３球を投げた第４戦から、通常より休養期間の短い中３日で先発した。調子は万全ではなく、二回二死満塁は切り抜けたが、三回にビシェットにスライダーをとらえられた。中越えの先制３ランとなり、大谷は両手を膝に置き、がっくりとうなだれた。

ただ、投打の二刀流で出ているからこそ、「点を取られた後も、打線の一人として一生懸命プレーしようと思っていた」。安打や四球で出塁し、少しでも流れを引き寄せられるように奮闘した。投手陣は大谷の後には中２日のスネルも投入。前日に６回９６球だった山本は、連投で３４球を投げた。

ドジャース一筋で１８年間プレーし、今季限りで引退する通算２２３勝のカーショーは言った。「スーパースターがたくさんいて、みんなが勝つために何でもやる覚悟を持っている。このチームが特別な理由であり、今夜もそれが全て表れていた」。それぞれの献身で、紙一重の差で頂点にたどり着いた。（帯津智昭）

◆ロサンゼルス・ドジャース＝１８８４年創立。１９４７年には大リーグ初の黒人選手であるジャッキー・ロビンソンをデビューさせた。５８年にロサンゼルスに移転し、ワールドシリーズ制覇９度は３０球団中３位タイ。これまで野茂英雄、石井一久、黒田博樹、前田健太、ダルビッシュ有らがプレーした。