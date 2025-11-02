ウミガメの産卵地・屋久島（鹿児島県）でのタヌキによる食害に関する記事を巡り、共同通信社（東京）は１０月２０日に配信した子ガメをくわえるタヌキの写真について、「生成ＡＩ（人工知能）により加工されたと確認した」として取り消した。

１１月１日付。

同社によると、社内指針で「報道用の写真、グラフィックス、動画、音声作成に生成ＡＩを原則使用しない」と定めているが、取材時に生成ＡＩによる加工の有無を確認していなかった。元の画像に比べてタヌキの姿がはっきりと映り、くわえている子ガメの向きが違っており、「事実を正確に伝えるべき報道写真として不適切と判断した」としている。

画像はウミガメの保護に取り組むＮＰＯ法人「屋久島うみがめ館」から提供を受けて加盟社に配信し、複数の新聞社が掲載した。

１０月２４日に加盟社から「生成ＡＩの画像ではないか」と指摘され調査したところ、同館の協力者が監視カメラの動画から切り出した画像を基に、生成ＡＩの「チャットＧＰＴ」に画質の向上を指示して作成したものと判明した。

環境省屋久島自然保護官事務所によると、同島ではタヌキによるウミガメの捕食が確認されている。記事は同省が調査に乗り出したとする内容で、同社は記事そのものに誤りはないとしている。

屋久島うみがめ館の上田博文代表理事（６０）は読売新聞の取材に、「動画の一部を鮮明にしたという認識だったが、タヌキの足や子ガメの向きが動画と異なる画像になっていた。安易だった」と釈明した。