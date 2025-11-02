俳優の松谷鷹也さん（31）が1日、映画『栄光のバックホーム』（11月28日全国公開 配給：ギャガ）の第38回東京国際映画祭 ワールド・プレミア上映舞台挨拶に、共演の鈴木京香さん（57）たちと登場。自らが演じた元プロ野球・阪神タイガースの横田慎太郎選手を思い、涙を流しました。

本作は、脳腫瘍のため2023年に28歳で亡くなった、元プロ野球・阪神タイガースの横田慎太郎選手の自著『奇跡のバックホーム』と、母・まなみさんら家族と共に闘い続けた人生の軌跡を描いたノンフィクション『栄光のバックホーム 横田慎太郎、永遠の背番号24』を映画化した作品。元高校球児の松谷さんが主人公の横田選手を、その母親・まなみさんを鈴木さんが演じました。

■松谷鷹也、横田選手は「1日1日大切に生きていくような方」

松谷さんは生前の横田さんと本作の取材を通して交流を深めており、お互いにプレゼントを贈り合う仲だったといいます。

横田さんの人柄について、松谷さんは「まっすぐな人で、どこか天然というか少し抜けているようなところもあった。目の前のことを一生懸命、1つ1つ目標を立てて、1日1日大切に生きていくような方だと思いました」と振り返りました。

また、横田さんに今どんな言葉を贈りたいか聞かれると、松谷さんは「慎太郎さんと出会って4年ぐらいになるんですけど、一緒に歩んできたこの4年間っていうのは僕にとって宝物のような時間でした」と言葉を詰まらせながら語り、その背中を鈴木さんが優しくさすりました。