大阪府知事の吉村洋文氏が２日、フジテレビ「Ｍｒ．サンデー」に生出演。外国人問題について語った。

この日はオーバーツーリズムについて討論。吉村氏は「オーバーツーリズムの問題があるのは間違いないので、入国税にしても、出国税にしても、もっと払ってもらう、負担してもらうべき」と持論を展開。「外国人の人は消費税払わなくてもよかったりする、免税措置で。こんなん、僕、やめたらいいと思ってる」と話した。

そして「払ってもらった上で、オーバーツーリズム対策を徹底的にやるとかした方がいいと思う。ちゃんと負担してもらうのを、あまりにもやらなさすぎ」と指摘。「出国税、今、１人１０００円しか取ってない。これ５倍にしたら５０００円にしたら」「高級なブランド品買っても消費税かからない、それもおかしいよね。それもやめたら数千億円の財源生まれます。そういうのを、オーバーツーリズムのところにどんとやる（支援する）」などと話した。

番組では、ギザのピラミッドやハワイのダイヤモンドヘッドなど海外の観光地では二重価格が珍しくないことを紹介。岸谷五朗と岸谷香夫妻の長男で実業家で、ミラノのボッコーニ大学に通う岸谷蘭丸氏は「なんで（日本も二重価格を）やらないのか分からない。なんでやんないの？。個人単位、小売りの段階で、イングリッシュ（英語）メニューは２倍にしちゃう、とか、それぐらいやったらいいと思う」とコメントした。