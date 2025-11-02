Snow Manニューアルバム『音故知新』（11月5日リリース）を目前に控え、アルバムの“Behind The Scenes”映像が公開された。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■YouTubeのコメント欄には「こんなに観ちゃっていいの？」の声、多数

映像は、ジャケット写真、アーティスト写真の撮影風景から始まり、「TRUE LOVE」「カリスマックス」「BOOST」の3本のMVのメイキングシーンで構成。5分30秒という長尺動画となっている（YouTubeのコメント欄には「こんなに観ちゃっていいの？」の声、多数）。

MVのメイキングは、撮影現場でのメンバーの様子をたっぷり収録。本番直前の振り付けの確認や修正といったプロフェッショナルな姿に加えて、撮影の合間のメンバー同士のわちゃわちゃとしたやりとりももちろん満載だ。

そして、動画にはメンバーのコメントも多数登場。楽曲やMVについての感想や解説、撮影中のエピソードなど、作品の理解が進むと同時に『音故知新』というアルバムへの期待感がよりいっそう高まるものばかりだ。

また、Snow Manというグループが持つ温かさ、メンバー間の絆の強さが強く印象に残る発言も多数。なかでも「BOOST」MVでの、体調不良によりMV出演が叶わなかったラウールへの想いを語るメンバーの発言は心を揺さぶるものばかりだ。