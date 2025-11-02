『ザ・ロイヤルファミリー』第4話で、目黒蓮が演じる物語の鍵を握る人物の名が判明！中嶋朋子の出演も解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBS系で放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。11月2日放送の第4話で中嶋朋子の出演が解禁され、目黒蓮演じる物語の鍵を握る重要な人物の役名が明らかになった。

■衝撃的な展開の中で印象的に描かれた、ふたりのやり取り

ついに姿を現した目黒蓮演じる物語の鍵を握る重要な人物が、山王耕造の隠し子・中条耕一であると明かされ、衝撃的な展開で幕を閉じた第4話。その第4話で出演が解禁された中嶋が演じるのは、耕一の母・中条美紀子。第4話で美紀子が入院する病院に耕造（佐藤浩市）や耕一（目黒蓮）がお見舞いに来るシーンでは、耕一とのやりとりの中で美紀子が「耕一」と語りかける姿や、耕一が「母さん」とささやく姿が非常に印象的に描かれた。

中嶋は、5歳で芸能界デビュー。倉本聰脚本の国民的ドラマ『北の国から』シリーズで主人公の娘を演じ、その後も映画やドラマなど多数の作品に出演。さらに演劇や朗読会などにも積極的に出演する人気俳優である。

11月9日放送の第5話では、耕一や美紀子の登場によって、ストーリーはまた新たな展開を迎えることとなる。

■第5話あらすじ

耕造（佐藤浩市）に隠し子が発覚！ 栗須（妻夫木聡）から説明を求められた耕造は、相手の女性は元ホステスの中条美紀子（中嶋朋子）で、今は前橋の病院で療養中だと明かす。

栗須は耕造に連れられて美紀子を見舞い、美紀子から大学生の息子・耕一（目黒蓮）の存在を聞く。事情を知った栗須が代わりに美紀子の援助を買って出たことで、耕造と栗須の信頼関係はより強固に。そして、息子の耕一もまた競走馬の世界に魅せられていた。

一方、内心穏やかではない耕造の妻・京子（黒木瞳）がある行動を起こす。

そんな中、デビュー戦で勝利したロイヤルホープと騎手の隆二郎（高杉真宙）は勢いに乗り、チームロイヤルは日本ダービーへの出走を決める…。

