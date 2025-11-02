THE ALFEE、約3年ぶりとなるニュー・オリジナルアルバム『君が生きる意味』発売決定！新曲7曲を含む全11曲収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

THE ALFEEが、2022年2月に発売されたオリジナルアルバム『天地創造』からおよそ3年ぶりとなるニュー・オリジナルアルバムをリリースすることを発表した。

■限定盤3形態も同時リリースに

50周年イヤーを華やかに駆け抜け、現在も51周年の盛り上がりを継続するTHE ALFEE。その勢いのまま、約3年ぶりとなるニュー・オリジナルアルバムを12月24日にリリースする。そのタイトルは「君が生きる意味」だ。

収録内容は、最新シングル「HEART OF RAINBOW」「丁寧言葉Death！」をはじめとする既発シングル4曲に加え、まっさらな新曲7曲を収録した全11曲を予定している。また、通常盤（1CD）に加え、BONUS DISC付きの限定盤3形態も同時リリース。

限定盤A（CD＋Blu-ray）は「KO. DA. MA.」「ロマンスが舞い降りて来た夜」「HEART OF RAINBOW」の3曲のMVを収録。いずれもフル尺での公開はこれまで行われておらず、非常に貴重な映像作品となっている。また限定盤B（2CD）では、デビュー50周年記念日に有明アリーナで開催されたプレミアムライブより、THE ALFEE＋オーケストラ編成で披露された珠玉の5曲を収録。ファンの間でも高い評価を得た、特別なパフォーマンスが音源として甦る。そして限定盤C（3CD）には50周年イヤー前半のハイライトとなった、5月26日NHKホール公演の模様を収録。約2時間におよぶ熱演を余すところなく詰め込んだ、圧巻の2枚組ライブCDが同梱される予定なので、ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

ALBUM『君が生きる意味』

