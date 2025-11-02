2025年11月8日（土）、『北海道ボールパークFビレッジ』とその周辺の公園、商業施設等を活用した周遊型の同時多発実証実験イベント『FUN！FUN！ハロウィン ～ゆかいな盆踊り～』が開催されます。

このイベントは、仮装をして街を練り歩くお祭りです。

4箇所あるチェックポイントには体験型の遊びや飲食がたくさん！ 仮装をしてきた方にはお菓子のプレゼントも◎

さらに、イベント当日は、DJを載せた移動式の『盆踊りやぐら』が街を回遊します。チェックポイント間の移動中にやぐらに出会ったら、その場で踊って、季節はずれの盆踊りを街中で楽しみましょう！

オレンジを身に着けている人を見つけたらハイタッチ！ 各チェックポイントの受付で先着100名にオレンジのハロウィン手袋がもらえます。

そして、最大の目玉イベントは、11時・13時・14時に開催される『ハロウィン盆踊り』。時間になったらチェックポイントに集合！ 踊った子どもたちにはお菓子の景品も用意されていますよ。

各チェックポイントや周遊ルートでは、もしかしたら本物のゾンビに出会うかもしれません！ ゾンビに出会ったら勇気を出してハイタッチしましょう！

そのほかにも、楽しいイベントが盛りだくさんです！

詳細情報

FUN！FUN！ハロウィン ～ゆかいな盆踊り～

開催日時：2025年11月8日（土）10:00～15:00

開催場所：広島公園、アルトラーチェ、KUBOTA AGRI FRONT、トナリエ北広島 他

※雨天時は会場を変えて縮小開催。北広島市の公式HPでお知らせします。

※ファイターズガールは一部メンバーのみ参加です。

北海道Likers編集部のひとこと

子どもからおとなまで、街に点在するチェックポイントを練り歩きながら、街の魅力を発掘しよう！ どのチェックポイントからスタートしても大丈夫なので、まずは近くのチェックポイントに行ってみて！

北海道日本ハムファイターズのマスコットキャラクターのフレップ、ポリー、そしてファイターズガールも盆踊りに参戦します！

ぜひ家族や友人と一緒に、みんなで楽しんでくださいね◎

