俳優の妻夫木聡(44)が主演を務める日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」(TBS系・日曜後9・00)の第4話が2日に放送され、Snow Man目黒蓮（28）が演じる“謎の男”がついに登場し、反響を呼んだ。

＜※以下、ネタバレ有＞

同作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真氏の同名小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。また、映像化にあたってJRAが全面協力していることでも注目を集めている。

第4話は、栗須（妻夫木聡）は調教師の広中（安藤政信）に呼ばれ、日高地方の育成牧場を訪ねる。耕造（佐藤浩市）が1億円で買ったロイヤルホープは競走馬になる訓練を受けるため育成牧場に移ったが、警戒心が極端に強く、手練れのスタッフもお手上げでジョッキーも見つからない…というストーリー。

そして、中盤で目黒演じる謎の男性が登場。栗須が訪れた病院内で、2人がすれ違うシーンが描かれた。

目黒が演じる人物は放送前の時点で役名が伏せられており、ドラマ公式サイトでは「物語の鍵を握る重要な人物」とだけ紹介されていただけに、視聴者からは「おお〜！！目黒君登場！」「目黒蓮一体何役なんだ…」などの反響。

第4話の終盤でその正体は、耕造の隠し子・中条耕一であることが明かされた。これには視聴者も「やはり愛人の子だったか」「目黒君の名前…」「社長の隠し子？」「人物相関図で重要人物ってずっと書いてあった目黒蓮くん出てきたけど……重要って、そういう？？？」など驚きの反応を寄せていた。