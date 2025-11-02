【MLB】ブルージェイズードジャース（11月1日・日本時間11月2日／トロント）

【映像】佐々木朗希、乱闘騒ぎで“衝撃光景”

11月1日（日本時間11月2日）行われたワールドシリーズ第7戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、突如巻き起こった乱闘騒ぎに、ドジャース・佐々木朗希が慌てて外野のブルペンから駆けつけた場面が話題となっている。

ドジャース2点のビハインドの4回裏・ブルージェイズの攻撃、1死走者なしの場面で、マウンド上のドジャース2番手ジャスティン・ロブレスキは、9番のアンドレス・ヒメネスに対し、カウント2-2と追い込みながらも、勝負の5球目、155km/hの直球が内角高めへと外れ、ヒメネスを直撃。その直前に投じた4球目も、内角高めに外れた“ヒヤリとする1球”であったことも手伝ってか、ヒメネスは激怒。ロブレスキに向って文句を言うように何かを口走ると、ロブレスキもヒメネスに向って歩き出して応戦の構えを見せたことから乱闘騒ぎが勃発。

両軍のベンチはもとより、外野の一角に設けられたブルペンからもリリーフ陣らが慌てて駆けつけ、激しい揉みあいに。すると、その際に現地の中継カメラは、大急ぎで上着を着込みながら、ブルペンから慌てて駆けつける佐々木の姿を捉えることとなった。こうした珍しい佐々木の姿に、ファンからは「朗希ｗｗｗ」「面白すぎる」「ヤバい！」「ウソでしょ？みたいなw」「乱闘とか苦手だろw」「チャック閉まらない」「とりあえず来ましたw」「戦力にならないw」「エッホエッホ」「可愛すぎるだろ」といった様々な反響が巻き起こることになった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）

(C)Getty Images