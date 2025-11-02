黒よりこなれる「グレー」！【GU】40・50代にぴったり♡「おしゃ見えトップス」

ラフな抜け感をコーデに取り入れたいとき、頼りになるグレー。黒よりも軽やかで柔らかく見えやすいグレートップスは、コーデに投入するだけでおしゃれ見えが叶いそう。そこで今回は【GU（ジーユー）】から、シンプルなのに地味見えしにくく大人の余裕を楽しめそうなグレートップスを厳選しました。秋冬コーデで重宝するかも。

柔らかグレーで品良く楽しむカジュアルコーデ

【GU】「パフニットプルオーバー」\2,990（税込）

ふんわりとした素材感が魅力のグレーセーター。男女兼用サイズならではのゆったり感で、着るだけで抜け感あるシルエットを楽しめそうです。グレーパンツを合わせてワンカラーコーデにすると、洗練された印象に。白のロンTをレイヤードして、こなれ感ある大人カジュアルを作ってみて。

ショート丈でトレンド感アップ

【GU】「パフニット2ピースカーディガン」\3,990（税込）

前後逆に着用できるドルマンスリーブのカーディガン × ニットベストのセットアップを、こちらのコーデではカーディガンのみ使用。トレンド感のあるショート丈で、ゆったり感を楽しみつつもメリハリある印象をキープできそう。スタッフのNatsukiさんは「ちくちくしにくいので首まわりなど素肌が当たる部分もストレスなく着用できます」とコメント。おしゃれなだけでなく、着心地も良さそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

Writer：licca.M