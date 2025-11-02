◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

MLB（大リーグ機構）の公式インスタグラムが1日（日本時間2日）に更新され、大谷翔平投手（31）と佐々木朗希投手（23）の懐かしい2ショット写真を掲載した。

掲載された写真は、2023年WBCで日本が世界一に輝いた際のもの。佐々木が世界一の記念撮影で大谷との2ショット写真を自身のインスタグラムに掲載し「スーパースターの皆さんとまた一緒に野球できるように頑張ります」とつづったものだった。

MLB公式インスタグラムでは「大谷翔平と佐々木朗希は再び同じチームメートとなり」「再びチャンピオンになった」と投稿。佐々木が願った「スーパースターの皆さんとまた一緒に」という願いがかなった瞬間だ、と投稿した。

投稿の中で、「A full circle moment for Shohei Ohtani and Roki Sasaki」（大谷翔平と佐々木朗希は再び同じ瞬間になった）とつづられ、「物事が一周して元の状態に戻った」「人生の旅路で、再び原点に戻る」という意味が込められている。

メジャー1年目だった佐々木のシーズンは激動そのもの。ポストシーズンから救援投手に回り、クローザーまで担った。この日も延長11回にはブルペンで肩を作って準備。登板機会はなかったが、勝利の瞬間はブルペンから歓喜の輪に走り、大谷とも抱き合って喜びを爆発させた。

2023年3月21日に米国を倒して世界一になってから、956日後の11月1日。朗希物語の1つの完結を迎えたことになる。