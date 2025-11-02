元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が2日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜前10・25）に出演。仲の良いお笑い芸人と毎年参拝に行っている神社のご利益について語った。

長嶋は「毎年三峯神社に行っている。サバンナ高橋といつも行っている」と、樹齢800年といわれるご神木「えんむすびの木」があり、縁結びでも有名なパワースポット、埼玉県秩父市の三峯神社に、「サバンナ」の高橋茂雄と行っていると明かした。

「1泊で。あいつがまだ独身の特に2人で行っていたの。高橋が“ご利益あるかもしれないから、ちゃんと縁結びの神様にお祈りしとけよ”って言ったら、その年に結婚したの」と語った。

「かまいたち」の濱家隆一が、「へえ…、ご利益あんねんなあ」と言うと、長嶋は今は「みさとちゃん、奥さまも一緒に来て、3人で行っている」とした。山内健司も「三峯神社はよく話聞きます。芸能人界隈で」と答えていた。

高橋は22年12月にタレントの清水みさとと結婚。お互いにサウナ好きとして知られ、“サウナ婚”と話題になった。