「みやこＳ・Ｇ３」（９日、京都）

チャンピオンズＣ（１２月７日、中京）の前哨戦。日本テレビ盃でフォーエバーヤングに食い下がったレヴォントゥレットが重賞初Ｖを狙う。最後は力尽きて２着に敗れたが、ＢＣクラシックを制した絶対王者に真っ向勝負を挑み、見せ場十分の内容だった。１週前追い切りは栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ８２秒２−１１秒７をマークし、パートナーに０秒２先着。迫力満点の動きで文句なしのＡ評価。タイトル奪取はもう目前だ。

帝王賞は首差で勝利を逃したアウトレンジ。好位のインで立ち回り、直線で外に持ちだすと、自慢の末脚を爆発させてゴール前で強襲。勝ったミッキーファイトにあと一歩届かなかったが、Ｇ１級レベルを証明した。１週前追い切りは、栗東ＣＷで６Ｆ８０秒５−１１秒５。２３日にも好時計をマークと復帰戦に向けて態勢は整った。Ｖ発進を決め、秋の大舞台へ。

ＪＢＣレディスクラシックを除外となって、こちらにスライド参戦してきたダブルハートボンド。前走のブリーダーズゴールドＣで２着に敗れ、デビューからの連勝が５でストップしたものの、２０００メートルの距離が微妙に長かった印象も。４戦４勝のダート１８００メートルで再進撃を開始する。

エルムＳを制して久々の重賞タイトルを手にしたペリエール。レース後は休養に入り、秋に備えた。１週前追い切りは、美浦Ｗの３頭併せで６Ｆ８１秒２−１１秒４を記録して併入。ここを目標に順調に調整が進んでいる。距離延長に対応できれば今後の選択肢が広がる。

目下の充実ぶりが目立つサイモンザナドゥ。３勝クラスを勝ち上がると、重賞初挑戦のシリウスＳでは勝ち馬と半馬身差の２着と、ここにきての地力強化が著しい。引き続き、好気配を保っており軽視は禁物だ。