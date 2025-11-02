「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）

宝塚記念１５着後、ノドの手術で休養に入っていたローシャムパークが戦列に復帰する。１週前追い切りは美浦Ｗの３頭併せで６Ｆ８０秒３−１２秒０を記録。力強い脚取りで併入を果たした。国内外のＧ１で２着２回の実力馬。百戦錬磨の古豪が格の違いを見せつける。

オールカマーは５着止まりのホーエリート。序盤は３番手だったが、出入りの激しい競馬となって動くに動けず、６番手まで下がるロス。直線で差を詰めたものの、決め手勝負では分が悪かった。２走前は同舞台の目黒記念で首差２着。牡馬相手でも引けは取らない。

毎日王冠で４着に追い込んだディマイザキッド。直線勝負に懸け、上がり３Ｆ３３秒２の決め手を駆使したが、前が止まらない展開ではあれが精いっぱいだった。それでも重賞で連続４着は地力強化の証し。叩き２戦目＋距離延長の今回は重賞初Ｖのチャンスだ。

札幌日経賞でオープン初Ｖを決めたスティンガーグラス。後方で脚をためて直線で外に持ち出すと、ひと追いごとに差を詰め、先に抜け出した２着馬をゴール前できっちりとらえ切った。２走前は大敗したが、持久力勝負になりやすい当舞台は合うはず。首位争いへ。

鮮やかな逃走劇を演じて丹頂Ｓを逃げ切ったミステリーウェイ。後続を引き離す大逃げを打ち、直線で二枚腰を発揮して押し切った。東京芝２５００メートルを逃げ切るのは至難の業だが、目下の勢いは無視できない。