¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡»³²¦¹ÌÂ¤¤Î¡È±£¤·»Ò¡É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤ÇÃæÅèÊþ»Ò¤Î½Ð±é¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡±é¤¸¤ëÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë½ÅÍ×¤Ê¿ÍÊª¤Ï¡¢»³²¦¹ÌÂ¤¤Î±£¤·»Ò¡¦Ãæ¾ò¹Ì°ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤ÇÂè4ÏÃ¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªºÊÉ×ÌÚÁï¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤é
¡¡»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£±ÇÁü²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆJRA¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃæÅè¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ì°ì¤ÎÊì¡¦Ãæ¾òÈþµª»Ò¡£Âè4ÏÃ¤Ç¡¢Èþµª»Ò¤¬Æþ±¡¤¹¤ëÉÂ±¡¤Ë¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤ä¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤¬¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹Ì°ì¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤ÇÈþµª»Ò¤¬¡Ö¹Ì°ì¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë»Ñ¤ä¡¢¹Ì°ì¤¬¡ÖÊì¤µ¤ó¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¯»Ñ¤¬Èó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ãÃæÅèÊþ»Ò¡ä
º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤Î¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶¥ÇÏ¿·Ê¹¤ÎÆâÍÆ°ì¤Ä¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÀß¤¨°ì¤Ä¤Ë¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆÃ¼ì¤Ê»þÂåÇØ·Ê¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿»ëÅÀ¤Ç¸½¾ì¤Ë¥µ¥¸¥§¥¹¥È¤Ê¤µ¤ë¤ª»Ñ¤Ë¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈù¤ËÆþ¤êºÙ¤ËÆþ¤ê¡¢ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë»Å»ö¤Ö¤ê¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ºÆ²ñ¤ä¡¢½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯´î¤Ó¡ª ÇÏ¤ÎÈþ¤·¤µ¡ª ËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Âè5ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤Ë±£¤·»Ò¤¬È¯³Ð¡ª ·ª¿Ü¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤«¤éÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¹ÌÂ¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤Ï¸µ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÃæ¾òÈþµª»Ò¡ÊÃæÅèÊþ»Ò¡Ë¤Ç¡¢º£¤ÏÁ°¶¶¤ÎÉÂ±¡¤ÇÎÅÍÜÃæ¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
·ª¿Ü¤Ï¹ÌÂ¤¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆÈþµª»Ò¤ò¸«Éñ¤¤¡¢Èþµª»Ò¤«¤éÂç³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¡¦¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤òÊ¹¤¯¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿·ª¿Ü¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÈþµª»Ò¤Î±ç½õ¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ÌÂ¤¤È·ª¿Ü¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤Î¹Ì°ì¤â¤Þ¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æâ¿´²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹ÌÂ¤¤ÎºÊ¡¦µþ»Ò¡Ê¹õÌÚÆ·¡Ë¤¬¤¢¤ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤Èµ³¼ê¤ÎÎ´ÆóÏº¡Ê¹â¿ù¿¿Ãè¡Ë¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤ÏÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ø¤Î½ÐÁö¤ò·è¤á¤ë¡Ä¡£
