『ザ・ロイヤルファミリー』衝撃展開！ “謎の男”目黒蓮の正体判明「マジ!?」「嘘でしょ…」【ネタバレあり】
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の第4話が、2日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【別カット】衝撃展開…サプライズ解禁された新キャスト
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
第4話は、栗須（妻夫木聡）は調教師の広中（安藤政信）に呼ばれ、日高地方の育成牧場を訪ねる。耕造（佐藤浩市）が1億円で買ったロイヤルホープは競走馬になる訓練を受けるため育成牧場に移ったが、警戒心が極端に強く、手練れのスタッフもお手上げでジョッキーも見つからないと言う。
そんな中、栗須と広中はある人物に希望を託す。岩手競馬所属の金髪のジョッキー・佐木（高杉真宙）だ。しかし、地方競馬のジョッキーの佐木が中央競馬の騎手免許を取得するのは困難な上、彼はかつてとある問題も起こしていた…。佐木の腕を信じる栗須は、記者の平良（津田健次郎）の協力を得ながら粘り強く交渉する。
その頃、ロイヤルヒューマン社にもあるスキャンダルが発覚し、優太郎（小泉孝太郎）が対応に当たるが…という展開が描かれた。
これまで「謎の男」と紹介されていた目黒蓮が演じる登場人物の“正体”が判明した。耕造が多忙の合間を縫って訪れた病院には、中条美紀子（中嶋朋子）という女性が入院しており、その息子・耕一を目黒が演じた。
ラストには、耕一が耕造の“隠し子”ということも発覚し、視聴者たちに「マジ!?」「嘘でしょ…」「泥沼展開じゃん」「レースの雰囲気から一気に…」「天国から地獄の予感」などと衝撃が広がっている。
