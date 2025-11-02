「それだけ追い詰められていた」…ホロライブのVTuberが活動休止 運営が風説の流布へ長文警告【全文】
ホロライブプロダクションのバーチャルタレント・赤井はあとが、10月31日に自身のXを通じ、活動を休止すると発表した。
【画像】「それだけ追い詰められていた」…ホロライブのVTuber・赤井はあとが活動休止
Xに担当マネージャーからの「お知らせ」が掲載され「赤井はあとですが、体調を考慮し、ご家族と協議のうえ活動をしばらくお休みする運びとなりました。いつも応援してくださるファンの皆様へは心苦しいご案内となりますが、ご理解いただけますと幸いです」と伝えた。
赤井はあとは、ホロライブ1期生。旅するアイドルとして活動し、YouTubeチャンネル登録者数は158万人。
また、ホロライブプロダクションを運営するカバーは「当社所属の赤井はあとについて、本人の精神状態を踏まえたご家族との協議の上、体調の回復を優先とし、休養することといたしました」と説明した上で、風説の流布に対して警告を行った。
ファンからは「まじでゆっくり休んでくれ…」「それだけ追い詰められていた事でもありますからね」「待ちますとも。再開のその日まで」など、世界から案ずるコメントが寄せられる。
■カバーの発表「赤井はあとに関する状況および風説の流布への警告について」（全文）
日頃より、ホロライブプロダクションを応援をいただき、誠にありがとうございます。
当社所属の赤井はあとについて、本人の精神状態を踏まえたご家族との協議の上、体調の回復を優先とし、休養することといたしました。
こうした状況の中、本人の配信内での発言を切り取り、不適切な風説の流布が行われているほか、当該配信内で名前を挙げられたタレントをはじめとする他のタレントに対して、情報の恣意的な拡大解釈や切り取り、憶測からの攻撃的な言動や誹謗中傷などが行われていることを確認しております。
これらの行為は、タレントの名誉や心情を著しく傷つける行為であり、到底看過できるものではございません。特に、いじめが行われているというような表現については配信での発言を曲解しミスリードを生むものが多く散見されております。
配信における発言は、本人の精神的状態が不安定であった中での発言であると認識しております。そのため、当該配信については非公開とさせていただき、関連するコピー動画等の違法な投稿については順次削除等の対応を進めております。
また、これらの行為に対してはこれまでの方針と同様に、発信者情報開示請求や訴訟等の法的措置を含め、民事・刑事の両面での断固たる措置を講じてまいります。なお、このような過激な行為は普段からお控えください。
ファンの皆様におかれましては、当社所属タレントへの配信、SNSなどでの直接のご連絡はお控えくださいますようお願い申し上げます。また、不適切な言動を発見した際には通報フォームへご連絡いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
