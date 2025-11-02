神奈川県警（資料写真）

横浜市中区の山下公園前の海上で１日に発見された遺体について、神奈川県警は２日、司法解剖の結果、２０〜５０代ぐらいの女性と推定されると発表した。死因は特定できなかったが、頭部のない上半身だけの状態だったことなどから、神奈川県警は何者かが遺体を遺棄したとみて４０人態勢で捜査を始めた。ＤＮＡ型鑑定などで身元の特定を急ぐとともに、殺害された可能性を視野に死亡に至った経緯を調べる。

捜査１課によると、遺体は腐敗の状態などから死後数カ月程度とみられ、衣服を身につけていなかった。見つかった部位の詳細は捜査に支障があるとして明らかにしていないが、目立った外傷はなかったとしている。

県警は遺体の状態や解剖医の説明などから、船のスクリューに巻き込まれるなどした可能性は低いと判断。頭部や下半身が人為的に切断された可能性もあるとみて捜査を進める。

遺体は１日午前１０時５分ごろ、公園前に係留されている氷川丸南側の岸壁近くで、あおむけで浮かんでいる状態で発見された。通行人が「海上に遺体のようなものが見える」と、近くにいた警察官に届け出た。