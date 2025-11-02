¡Ú£Ä£Å£Å£Ð¡ÛÂç¸¶¼ùÍý 35ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ë²ñ¿´£Ô£Ë£Ï¡ª¡¡¿ÀÅÄ¥³¥¦¥ä²¼¤·¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦¼Ô¤Ë
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ä£Å£Å£Ð£±£²£¸¡¡£É£Í£Ð£Á£Ã£Ô¡×¡Ê£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç£Ä£Å£Å£Ð¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦¼Ô·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¸¶¼ùÍý¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¿ÀÅÄ¥³¥¦¥ä¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë£²¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£Ô£Ë£Ï¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡£Ä£Å£Å£ÐÆ±µéÀµµ¬²¦¼Ô¡¦ÌîÂ¼½ÙÂÀ¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¥±¥¬¤Ç·ç¾ìÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë»ÃÄê²¦¼Ô·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï£±£Ò¤«¤é·ã¤·¤¤ÂÇ·âÀï¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¸¶¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¿ÀÅÄ¤Î´éÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ÀÅÄ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¸¶¤¬¤¦¤Þ¤¯ÂÑ¤¨È´¤¤¤Æ£±£Ò½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£Ò¤âÇòÇ®¤·¤¿ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÂç¸¶¤¬±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÂÎÀª¤Ç¿ÀÅÄ¤¬ËÉÀï°ìÊý¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Âç¸¶¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª¡¡»ÃÄê²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Âç¸¶¼ùÍý¤Ç¤¹¡ª¡¡´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿¤±¤ÉÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×´î¤Ó¤òÇúÈ¯¡£¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÀïÀÓ¤¬¤¤ì¤¤¤ÊÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤«¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡Âç¸¶¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü£³£µºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÇòÀ±¤Ë¡Ö¤¢¤ÈËÍ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤é¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È»î¹ç¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç³§¤µ¤ó±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£