¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤¬IWGPÀ¤³¦²¦ºÂ½éËÉ±Ò¡¡1¡¦4¥É¡¼¥à¤ÇGLOBAL²¦¼Ô¡¦ÄÔÍÛÂÀ¤È£²´§ÀïÉâ¾å
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²Æü¤Î´ôÉìÂç²ñ¤Ç¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤¬¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ê£´£¶¡Ë¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¤Ï¡¢°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹âÅÙ¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¹ç¤¤¤«¤é£Ç£Ô£Ò¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃÝ²¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÉ·â¤ò¤«¤ï¤¹¤È¥ê¥Ð¡¼¥¹¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ÇµÕÅ¾¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¼°¥é¥¹¥È¥é¥¤¥É¤Ç¹ë²÷¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Ç´¤ë¸åÆ£¤Ë¾ºÅ·¡¦²þ¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¡¢·¶ºÀ»Â¤ê¥Á¥ç¥Ã¥×¤ÎÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÆ£³×Ì¿¤À¤±¤Ï·è¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¶¯Îõ¤Ê¥¨¥ë¥Ü¡¼¤«¤é¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿ÃÝ²¼¤Ï¡Ö¸åÆ£¡Ä²¶¤È¤ªÁ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Î»×ÁÛ¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¡¢¤Á¤ç¡Á¤Ã¤È¤À¤±¸åÆ£³×Ì¿¡¢»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ï¡×¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡´üËÉ±ÒÀï¤ÎÉñÂæ¤òÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ë»ØÄê¡£¡Ö¥É¡¼¥à¤ÇÃÝ²¼¤È¤ä¤ëÍ¦µ¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢²¶¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄÔÍÛÂÀ¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¡¢Ä©ÀïÉ½ÌÀ¡£ÃÝ²¼¤¬¡Ö¤ªÁ°¤Î¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡Ä³Î¤«¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤è¡£ÄÔ¡¢¥É¡¼¥à¤Ç¤³¤Î²¶¤ÈÀï¤¨¡£³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡¡¤â¤·¤ªÁ°¤Ë¤½¤Î³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤ªÁ°¤â¤½¤Î¥Ù¥ë¥È¤«¤±¤í¡×¤ÈÍ×µá¤¹¤ë¤ÈÄÔ¤â¡ÖÅöÁ³¤À¡¢ÃÝ²¼¡£³Ð¸ç¤Ï¤¤¤¤¤«¡ª¡¡²¶¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ë¤¼¡×¤È±þ¤¸¡¢Ç¯´ÖºÇÂç¶½¹Ô¤Ç¤Î£²´§Àï¤¬µÞÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥í¥ì¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¿Æ»¤¬¤¢¤ë¤ó¤ä¡£²¶¤Ï¤Þ¤ÀÃ¯¤âÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æ»¤òÊâ¤Â³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤¦¸À¤¨¤ëÀ¤³¦ÀþÁö¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£
¡¡ÄÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÃª¶¶¹°»ê¤ÎºÇ¸å¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥É¡¼¥à¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤ä¡£Ãª¶¶¤¬°úÂà¤·¤Æ¡ØÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤ï¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤¾¡£²¶¤ÈÀï¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£