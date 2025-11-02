¡Ú´ØÅìÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÄëµþÂç¤¬ÁáÂç¤ÎÁ´¾¡»ß¤á¤¿¡¡ÁêÇÏ´ÆÆÄ¡ÖÅá¤ò¸¦¤®¤Ê¤¬¤é¤è¤ê±Ô¤¯¡Ä¡×µÕÅ¾V¤ËË¾¤ß
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³ÀïA¥°¥ë¡¼¥×¡¡ÄëµþÂç¡¡25¡½20¡¡ÁáÂç¡Ê2025Ç¯11·î2Æü¡¡Åìµþ¡¦ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢4Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÄëµþÂç¤¬¡¢ºòµ¨ÂÐ¹³Àï²¦¼Ô¤Çº£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´¾¡¤ÎÁáÂç¤ò25¡½20¡ÊÁ°È¾22¡½13¡Ë¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£ÁáÂç¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î7ÅÀº¹°ÊÆâ¤Î¤¿¤á¾¡¤ÁÅÀ2¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Áí¾¡¤ÁÅÀ26¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£ÄëµþÂç¤ÏÁí¾¡¤ÁÅÀ25¤Ç»ÃÄê2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÁáÂç¡¢ÄëµþÂç¡¢ÌÀÂç¡¢ÃÞÇÈÂç¤Î4¹»¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ïº®Àï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÄëµþÂç¤Ï¡¢ÁáÂç¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ0¡½7¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾10Ê¬¡¢SOËÜ¶¶¶ÆÌé¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¤ÇÈ¿·â³«»Ï¡£Æ±22Ê¬¤Ë¤ÏFL¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Õ¥£¥·¥×¥Ê¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬Áê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò3¿Í°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥É¥í¥Ã¥×¥´¡¼¥ë¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡ÊPG¡Ë¤ò1ËÜ¤º¤Ä·è¤á¤é¤ì¤Æ14¡½13¤Ç·Þ¤¨¤¿Æ±32Ê¬¡¢CTBº´Æ£ÉöÅÍ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥²¥¤¥ó¤«¤éPR¾åÌîÎ¿Âç¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¡£Æ±¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏCTBÂçÄ®²ÂÀ¸¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬PG¤ò·è¤á¤Æ22¡½13¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¸ß¤¤¤ËÆÀÅÀ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤ç±Ãå¾õÂÖ¤Ë¡£¸åÈ¾33Ê¬¡¢Å¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁªÂò¤·¡¢CTBÂçÄ®¤¬Àµ³Î¤Ê¥¥Ã¥¯¤ÇPG¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆ±39Ê¬¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ5ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿ÃÞÇÈÂçÀï¤«¤é1½µ´Ö¡£ÂçÄ®¼ç¾¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¤±¤ÉÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ÏÀÚ¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÁêÇÏÊþÏÂ´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Ï¡ÖÀè½µ¤Î²ù¤·¤¤»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÎÏ¶¯¤¯Æü¡¹¤òÊâ¤ó¤ÇÅØÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡1ÇÔ¤Ç4¹»¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤Ç¤ÏÁáÂç¤Ë1ÅÀµÚ¤Ð¤º»ÃÄê2°Ì¡£ÁêÇÏ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À²¿¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼¡¤Î»î¹ç¤Ø½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤Þ¤À¤Þ¤À²þÁ±ÅÀ¤â¡£»Ä¤ê2»î¹ç¤Ø¸þ¤±¡ÖÅá¤ò¸¦¤®¤Ê¤¬¤é¤è¤ê±Ô¤¯¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÀï°ìÀï·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£