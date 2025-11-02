【競馬】2025ブリーダーズカップ クラシック・G1（11月1日／日本時間2日／デルマー競馬場・ダート2000メートル）

【映像】まさに王者の風格…フォーエバーヤングの“立ち振る舞い”

アメリカ競馬の祭典、ブリーダーズカップの2日目、メインレースとなるダート2000メートルのクラシックで、日本のフォーエバーヤング（牡4、矢作）が歴史的勝利。ライバルを寄せ付けない“横綱競馬”を披露した日本馬が見せた“一瞬の立ち振る舞い”に、福永祐一調教師は注目していた。

3着に終わった昨年は最内の1番ゲートで苦戦したフォーエバーヤングだったが、今年は5番ゲートの好位置で序盤からレースを優位に進める。そのまま3コーナーあたりで先頭に立つと、昨年覇者シエラレオーネ（牡4、ブラウン）らライバルを振り切って勝利。圧巻の“強い競馬”で昨年のリベンジを果たした。

ABEMAの生中継で解説を務めたJRA調教師の福永祐一氏が注目したのは、フォーエバーヤングの“レース後の姿”だった。多くのマスコミや関係者に囲まれながらも悠然と構える姿を見て「レース後の立ち居振る舞いもこの馬はすごいですよね。もう王者の風格というか」と絶賛。圧巻勝利を必然と思わせるかの立ち振る舞いを讃えていた。

世界の競馬場を渡り歩いて経験を積んだフォーエバーヤングが迎えた最高の瞬間。この勝利で獲得総賞金も日本馬歴代トップとなったが、世界を股に掛けた“新王者”の現役生活はこれからも続いていく。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）